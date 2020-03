L’Open de Tennis de Miami revient en mars et avril au Hard Rock Stadium

Pour la deuxième année Miami Open va se jouer au Hard Rock Stadium, effaçant le souvenir des beaux tournois disputés par le passé à Key Biscayne. Cette année le tournoi se déroulera du 23 mars au 5 avril. Les stars ont prévu d’être là, comme Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal chez les hommes ou Serena Williams (et Venus), Naomi Osaka et Sofia Kenin chez les femmes. La finale femmes est le 4 avril et le lendemain ce sera les hommes.

Du côté des pays francophones, sont qualifiés :

– France :Gaël Monfils, Benoit Paire, Ugo Humbert, Adrian Mannarino, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simone, Lucas Pouille, Jeremy Chardy, et Corentin Moutet. Chez les femmes : Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et Alizé Cornet.

– Belgique : David Coffin. Chez les femmes : Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, et Fiona Ferro.

– Canada : Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Milos Raonic, et Vasek Pospisil. Chez les femmes : Bianca Andreescu.

– Suisse : Roger Federer. Chez les femmes : Belinda Bencic et Alizé Cornet.

Hard Rock Stadium :

347 Don Shula Drive, Miami Gardens, Florida 33056

www.miamiopen.com