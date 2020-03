Elections Consulaires 2020 et coronavirus : « LaREM Floride favorise le digital et invite les français(e)s à adopter des mesures de prévention »

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LaREM

12 Mars 2020 :

« Hier soir, Donald Trump, a annoncé la suspension des voyages entre l’Europe continentale et les États-Unis pour 30 jours. La mesure, qui entre en vigueur vendredi à minuit, ne concerne pas les résidents permanents détenteurs de carte verte ou conjoints d’américains. La liste des visas concernés est également précisée sur le site de la Maison Blanche*. Le Royaume-Uni est également épargné alors que le pays compte déjà 456 cas identifiés. De même, les vols en provenance d’Irlande, de Russie, Roumanie, Serbie, Turquie et bien d’autres pays du continent européen, ne seront pas concernés par la décision, et cela en dépit de plusieurs centaines de cas d’infection du coronavirus et plus d’une douzaine de morts.

Pour Benoit Duverneuil, candidat LaREM aux élections consulaires en Floride, “Trump avait besoin d’un coupable pour se défausser de ses responsabilités dans une crise qui jusqu’à présent n’avait pas était prise au sérieux par le président américain“. Dans son discours les mots sont choisis, “un virus étranger”, “la vraie menace pour nous, c’est désormais l’Europe”, ou encore “Pour dire les choses clairement, l’Europe est la nouvelle Chine”. Le coronavirus ne s’arrête pas aux frontières et n’est pas lié à une nationalité plus qu’une autre. Les décisions unilatérales et le blâme ne sont pas les remèdes à une pandémie globale, il n’y a que la solidarité à l’échelle planétaire qui peut être efficace en pareille situation. La France et l’Europe sont les premiers partenaires des États-Unis, et ne seront en aucun cas les boucs-émissaires d’une campagne électorale.”

Des milliers de français impactés par les restrictions et appel à la solidarité

Une telle décision va avoir des conséquences économiques des deux côtés de l’Atlantique. Cela va aggraver les difficultés des compagnies aériennes, et faire chuter les marchés. Plus de 70 millions de passagers traversent chaque année l’Atlantique. La situation risque d’être compliquée pour certains Français de l’étranger établis aux États-Unis et leurs familles. “Beaucoup ont décidé d’annuler leur voyage en France de peur de ne pas être en mesure de pouvoir rentrer aux États-Unis. Notre communauté est fortement tributaire d’une telle décision, il va falloir s’adapter et essayer et faire preuve de solidarité lorsque cela est possible”, suggère Benoit Duverneuil.

Adopter les bons comportements et suivre les recommandations d’usage

Pour les experts en épidémiologie, il existe d’autres manières de ralentir ou d’endiguer la propagation du virus comme limiter l’organisation de rassemblements publics et en maintenant un espace entre les individus (social distancing). “J’invite tout-un-chacun mais aussi les organisations françaises locales, écoles, associations et entreprises à adopter les bons comportements. Si des événements peuvent être reportés à une date ultérieure, cela peut avoir un impact positif, montrons l’exemple et soyons diligents”, insiste Benoit Duverneuil.

Une campagne pour les consulaires en ligne plutôt que des rencontres publiques

Le 16 mai prochain se dérouleront les élections des élus locaux des Francais de l’étranger, pour lesquelles Benoit Duverneuil est le candidat tête de liste de La République En Marche dans la circonscription de Miami (Floride, Porto-Rico, Bahamas, îles Caïmans, Turques et Caïques et les îles Vierges américaines). Dans ce contexte l’équipe de campagne a décidé de repousser la douzaine de réunions publiques qui étaient anticipées depuis plusieurs semaines dans toute la circonscription. Pour Benoît Hamon, directeur de campagne c’est l’opportunité de créer une nouvelle manière d’interagir avec nos concitoyens sur une aussi grande circonscription: “Nous avions prévu une grande campagne digitale avec notamment des réunions en visioconférence. Nous comptons utiliser pleinement les outils numériques qui sont faciles à utiliser et permettent le débat. Cela nous permet aussi de limiter nos déplacements et de mener une campagne qui aura une empreinte carbone plus faible.”

Le co-animateur du comité local LaREM rappelle aussi que “ce scrutin se déroulera aussi en ligne du 8 au 14 mai, c’était d’ailleurs une promesse d’Emmanuel Macron. Les français(e)s peuvent d’ores-et-déjà vérifier leur adresse email et numéro de téléphone sur la liste électorale consulaire***”.

*https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/

**https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/05/science.aba9757

***https://psl.service-public.fr/mademarche/INSRegistreFR/demarche?execution=e1s1

