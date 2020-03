Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+ et Amazon Prime aux USA en Avril 2020

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime et Netflix pour ce mois de Avril 2020 aux Etats-Unis.

(Amazon Prime n’a pas encore publié sa liste de films : on mettra à jour !)

Pour nos articles sur les sorties de films dans les cinémas des USA c’est par ici. Pour le calendrier général des sorties en Floride, regardez notre rubrique agenda : tout y est !

En avril :

Ce doit être l’avant-dernière saison de cette série qui est la plus ancienne produite par Amazon Prime, et qui est centrée sur le pas-toujours-content flic de Hollywood, Harry Bosch.

Le 3 avril :

Un drame mystérieux inspiré par la vie de la journaliste préadolescente Hilde Lysiak. La série raconte la vie de celle qui déménage depuis Brooklyn vers une ville au bord d’un lac, où elle s’implique dans la révélation d’une vieille affaire que la communauté avait cachée.

Le 17 avril :

Apparemment vous allez pouvoir regarder une dizaine d’épisodes de reportages sur de belles maisons.

Le 17 avril :

Here We Are: Notes for Living on Planet Earth