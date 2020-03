Avec « Hunters », Amazon produit la pire série du nouveau siècle… avec plein de nazis dedans !

Si vous ne connaissez pas le « point Godwin », commençons par sa définition (copiée sur Wikipedia) : « La loi de Godwin est une règle empirique énoncée en 1990 par Mike Godwin, d’abord relative au réseau Usenet, puis étendue à l’Internet : « Plus une discussion en ligne dure, plus la probabilité d’y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s’approche de 1.» » Ce qui signifie, pour simplifier, qu’un grand nombre de personnes ont une vision un peu caricaturale du « bien » et du « mal ». Malheureusement, depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de chances, quand vous débutez un film à suspense, qu’au bout d’un moment il atteigne le « Point Godwin du cinéma » ! Ainsi, quand le réalisateur doit lever le voile sur l’identité du malfaiteur, il s’agit de plus en plus souvent d’un « nazi » bien taré : une grande économie de créativité pour le monde du cinéma !

Bon certes, ce n’est pas nouveau, et franchement est-ce que la production « Hunters » d’Amazon est pire que les films qui plaisantaient sur ce sujet dans les années 1960-70 (La 7e Compagnie, La Grande Vadrouille…) ? Ou bien les « séries B » des années 1980 avec des « zombies SS » qui pouvaient éventuellement se transformer durant la nuit en loups-garous (Shock Waves, Surf Nazis Must Die) ? Oui. Car ces films-là restaient des plaisanteries, pas forcément de bon goût, mais ne mélangeant tout de même pas leurs délires avec des discours politiques ou des images de camps de concentrations. Amazon va jusque-là, le tout sous la houlette (la houppette pourrait-on dire) (vu sa perruque de compétition) d’un Al Pacino en plein naufrage (1).

Ca se passe dans le New-York des années 1970, avec des nazis (assez méchants, vous l’aurez deviné) partout, en train de réaliser un grand complot.

Au niveau du bon goût, on trouve un gardien de camp de concentration qui joue aux échecs avec ses victimes, et encore un vieux ancien SS qui lance des fléchettes sur un jeune juif de New-York etc… Et encore, on a regardé que le premier épisode, car même pour écrire une bonne critique cinéma, on ne va tout de même pas risquer de s’abimer le cerveau en déroulant les épisodes de ce navet. Et puis Le Courrier n’est pas le seul à le dire : la série fait l’unanimité contre elle. (On avait quand même été assez seuls à prévenir quand on avait vu de quoi ça allait parler).

Le Mémorial d’Auschwitz a ainsi réagi : « c’est une stupidité dangereuse et une caricature mais c’est aussi accueillir les futurs négationnistes… Nous honorons les victimes en préservant l’exactitude des faits« .

D’aucun pourrait rétorquer que le film de Tarantino « Inglourious Basterds » avait ouvert le bal d’un nouveau genre de films « Nazis-SM. » Notre opinion, c’est que ce film était déjà une insulte à l’histoire et aux morts de la Seconde Guerre Mondiale, tout comme l’adaptation (déjà par Amazon) du “Maître du Haut-Château” : cette série-là raconte pour sa part « l’histoire » des Etats-Unis gouvernés par les nazis après qu’Hitler ait gagné la seconde guerre mondiale, donc avec des croix gammées partout et des méchants vraiment très méchants !

Que le cinéma ne soit pas fait QUE pour élever l’âme… bon, soit. Mais il y a quand même des limites. Le pire c’est qu’Amazon a vraisemblablement cru bien faire…

– 1 – Al Pacino a joué dans tellement de navets au XXIe siècle qu’il arriverait même à faire oublier qu’il fut un grand acteur au XXe !

