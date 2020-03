L’Union Européenne va fermer ses frontières au reste du monde pour ralentir le coronavirus

Send an email

Lors de sa déclaration télévisée du 16 mars, le président de la République Française, Emmanuel Macron, a annoncé qu’il s’était concerté avec les autres chefs d’états de l’Union Européenne s’étaient concertés, et que les frontières de l’UE allaient fermer à partir du 17 mars. Il sera possible de circuler au sein des pays de l’Espace Schengen, mais il ne sera plus permis d’entrer dans cet espace. « Les ressortissants à l’étranger pourront rentrer« , a précisé le président. « Les Français qui auraient des problèmes pour rentrer peuvent se rapprocher de leur consulat.«

Les mesures devraient être assez similaires à ce que les Etats-Unis, par exemple, ont mis en place, et qui n’empêchent pas, bien entendu, les familles de se retrouver.

