Floride : Les élections consulaires françaises reportées. Voici les listes qui avaient été déposées

Coronavirus oblige, les élections consulaires sont reportées à une date ultérieure (non communiquée). Elles devaient permettre de renouveler le 16 mai les élus des Français de l’étranger (sur toute la planète).

Mais il n’était pas même évident que les listes puissent récupérer leurs bulletins de vote, et en tout cas les réunions sont interdites, ce qui compromet une campagne en bonne et due forme.

Il n’est pas évident que les listes demeurent les mêmes (personne ne sait ce qui va se passer) mais nous communiquons ci-après les cinq listes qui avaient été déposées au Consulat de France à Miami, car elles comportent quelques noms connus et des informations intéressantes ! Le dépôt de listes était clos (il ne devait donc pas y avoir de listes supplémentaires de déposées).

Nous avions déjà publié les noms des candidats de deux listes, mais nous attendions de recevoir les photos pour publier les trois autres listes… on va faire sans ! Elles comprennent chacune sept noms, qui sont ici dans l’ordre (1). :

Liste « Au Service des Français de Floride » :

Xavier CAPDEVIELLE

Valérie BAUWENS

Frédéric JOULIN

Isabelle CHAUFFETON

Alexandre CUKIER

Marie-Ange JOARLETTE

Christophe COUËDELO

Liste « Education, Culture, Action Sociale » :

Jacques BRION

Aline MARTIN-O’BRIEN

David RUIZ

Séverine GIANESE-PITTMAN

Nicolas GUILLANT

Sophie GUICHARD

Jean-Paul BARRE

Liste « En Marche pour les Français de Floride » :

Benoît DUVERNEUIL

Caroline FLAMENT

Sylvain PERRET

Rahima KHATIR

Tangi COLOMBEL

Pascale DURAND

Xavier MARTINI

Liste « Alliance Solidaire des Français de l’Etranger » :

Franck BONDRILLE

Axelle GAULT

Christian GUERIN

Laurence PONS

Patrick GIMENEZ

Sophy RINDLER

Stéphane BARRAQUE

Liste « Ecologie et Solidarité en Floride » :

Laure PALLEZ

Frédéric BERNERD

Claire FRANCOULON

Patrick CROZE

Nathalie PONAK

Rémi PIET

Elodie COTTON

(1) Nous publions en dernier les deux listes dont nous avions déjà parlé, et nous avons classé les trois autres listes en fonction du nombre d’articles que nous leur avons déjà consacré, afin de désavantager le moins possible les uns et les autres. Le Courrier de Floride.

