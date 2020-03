Send an email

Joe Biden gagne les primaires de Floride et d’Illinois. Il se rapproche de l’investiture démocrate.

Ce mardi 17 mars Joe Biden a de nouveau gagné d’importantes victoires, dans deux des plus grands Etats du pays : la Floride et l’Illinois. Et à 23h (East Coast) il était trop tôt pour donner les résultats provenant du troisième Etat qui votait ce soir : l’Arizona.

Joe Biden se dirige pour le moment vers une victoire : c’est lui qui devrait représenter le Parti Démocrate contre Donald Trump en novembre. Et en raison du coronavirus et des difficultés de faire campagne, il se pourrait que son adversaire pour l’investiture, le Socialiste Bernie Sanders, concède sa défaite rapidement. Mais Bernie Sanders est convaincu qu’un système de sécurité sociale universelle aurait permis de freiner l’actuelle épidémie de coronavirus (1). Il comptait donc sur un sursaut des Américains pour valider cette solution. Pour le moment les résultats de M. Sanders sont en deçà de ce qu’ils avait réalisé face à Hillary Clinton il y a quatre ans. Ses succès du mois dernier, au début des primaires, n’étaient dus qu’à la division de ses adversaires. Entre temps, ils ont su s’unir derrière Joe Biden. En synthèse… il semblerait que ce n’est pas en 2020 que les Etats-Unis devraient devenir un pays socialiste.

Résultats à 23h :

– Floride – Biden : 62% – Sanders : 23%

– Illinois – Biden : 59,2% – Sanders : 36,1%

– 1 – Et il est difficile de lui donner tort sur ce point : beaucoup d’Américains ne sont pas allés se faire dépister en raison du coût du test. En conséquence, les Etats avaient fait peu de provisions de ces tests.

