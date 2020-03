Send an email

Aides économiques pour les entreprises et les particuliers impactés par le coronavirus : les mesures fédérales et de l’Etat de Floride

Voici un article partenaire rédigé par Jade Fiducial et ses experts comptables :

Il semble que la priorité de l’administration américaine soit d’injecter des liquidités pour aider les entreprises et les particuliers les plus fragilisés par les mesures de confinement et de ralentissement économique malheureusement prévisibles.

Les mesures prises évoluent au jour le jour et nécessitent donc une veille quotidienne pour les entreprises comme pour les particuliers, au fur et à mesure que les impacts des fermetures de commerce et d’entreprises se feront sentir sur leur trésorerie.

Il faudra rentrer dans les « bonnes cases » pour être éligible mais les quelques mesures déjà en vigueur devraient pouvoir les aider à passer le cap difficile dans l’espoir que celui-ci soit de très courte durée.

Parmi les aides déjà annoncées et qui seront mises à jour régulièrement sur notre site web www.Jade-Fiducial.com :

Au niveau Fédéral, pour les particuliers et les corporations :

Un délai de paiement de 90 jours a été accordé pour l’échéance fiscale du 15 avril 2020

Le délai de dépôt de déclaration reste fixé au 15 avril (avec un délai supplémentaire possible sur demande de six mois au plus).

Le paiement différé est limité à $1 million pour l’impôt fédéral pour les particuliers,

Le paiement différé est limité à $10 millions pour l’impôt fédéral des corporations.

Au niveau de l’Etat de Floride, pour les corporations :

Les P.M.E de 2 à 100 employés peuvent être éligibles à un prêt à taux zéro pour une durée maximale d’un an avec un montant maximal de $50,000. Au-delà avec un intérêt.

Florida Small Business Emergency Bridge Loan Program

www.floridadisasterloan.org

Les PME contraintes de réduire les horaires de leurs employés (au moins 10% de l’effectif avec un minimum de 2 employés et un chômage partiel de 10% à 40%) peuvent être éligibles à des programmes d’aide de financement du chômage partiel.

Learn more about the Short Time Compensation Program for Employees :

www.floridajobs.org/office-directory/division-of-workforce-services/reemployment-assistance-programs/short-time-compensation-program-for-employees