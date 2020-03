Coronavirus : en Amérique du Nord des réseaux d’entraide de Français se mettent en place pour l’aide d’urgence

Send an email

Les Français (et francophones) s’entraident durant cette crise qui risque de durer. La première des choses à savoir, c’est qu’il existe des groupes Facebook de francophones dans un très grand nombre d’Etats. Il ne faut pas hésiter à les rejoindre pour recevoir de l’aide OU en proposer, tout comme les bons conseils (attention toutefois aux « fausses nouvelles »). Si tout le monde partage es mêmes catégories de problèmes, les expatriés n’ont pas forcément autant d’amis à l’étranger que les locaux, donc ça peut être bien de fonctionner un peu « en communauté » durant ces temps difficiles. Il suffit de penser à tous ceux qui travaillent dans l’industrie du tourisme, du spectacle, du sport, hôtellerie, restauration, éducation, transport… La situation est assez catastrophique pour beaucoup de monde.

IMPORTANT : A propos de commerce, Le Courrier tient à porter auprès de ses lecteurs cette réflexion : souhaitez-vous qu’après la crise le seul commerce qui reste sur la planète soit Amazon (et sa chaîne WholeFoods) ? Ou bien préférerez-vous faire travailler les commerces et restaurants locaux, par exemple la vente à emporter (notamment avec les restaurants français) ?

– Le Courrier a déjà publié un article sur les aides fédérales et locales que vous trouverez ici.

Voici deux dispositifs d’entraide qui viennent tout juste d’être lancés :

« SOS UN TOIT »

Il s’agit d’un service d’hébergement d’urgence, à l’initiative du ministère des Affaires étrangères et de la FIAFE (1) permettant qu’il n’y ait AUCUN Français à se retrouver sans domicile à l’étranger, en attendant son retour en France. Il s’agit d’un service d’urgence qui fonctionne dans 197 pays afin de mettre en relation les Français bloqués à l’étranger avec des résidents Français locaux qui peuvent les accueillir temporairement. Si c’est votre cas, si vous pouvez recevoir temporairement quelqu’un à votre domicile, merci de vous inscrire : www.sosuntoit.com

« ENTRAIDE FRANCAIS.ES D’AMERIQUE DU NORD »

Deux Françaises du parti politique LaRem (2), Marine Havel et Sophie Lartilleux-Suberville, ont lancé une initiative d’entraide, soutenue par Roland Lescure, le député des Français de l’Etranger (élu du même parti). Les Français dans le besoin peuvent les contacter via un formulaire, et l’information sera traitée par un réseau local.

– Pour proposer aide et améliorations : entraideameriques@gmail.com

– Si vous avez besoin d’aide : voici la page à utiliser

– 1 – La FIAFE c’est la Fédération internationale des Accueils Français et francophones d’Expatriés, c’est à dire les structures d’associations « Accueil » français à l’étranger (comme « Miami Accueil », par exemple).

– 2 – La République En Marche : majorité présidentielle.

Marine Havel est également présidente des FLAM (cours de Français langue maternelle) pour les USA. Sophie Suberville est aussi conseiller consulaire résidant dans la Silicon Valley.

