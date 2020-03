Coronavirus aux USA : commandez aux commerces et restaurants locaux plutôt que sur Amazon !

Imaginez un monde magnifique dans lequel il n’y aura plus qu’un seul commerce : Amazon, et où tout le monde s’alimentera via Whole Foods (la chaîne de supermarchés d’Amazon). Ca vous plairait ? C’est pourtant ce qui risque d’arriver si chacun continue d’avoir le réflexe de tout commander au même endroit. Non pas qu’Amazon réclame ce monopole… mais parce que les autres commerces sont plongés dans la crise économique à cause du coronavirus. (1)

SUPPORT YOUR LOCAL BUSINESS !!!!

Aux Etats-Unis, chacun devrait faire vivre les sociétés françaises et francophones, en tout cas quand vous le pouvez : quand il est possible de commander dans les restaurants, faites-le ! « Nous épuisons les boîtes de gants les unes après les autres, nous faisons tout dans la plus stricte hygiène« , rappelle Pascal Zeimet, le fondateur du restaurant « Le Rendez-Vous » à Oakland Park en Floride, au premier jour après l’interdiction de recevoir de la clientèle à l’intérieur, édicté par l’Etat de Floride. « Si je reste ouvert c’est surtout pour mes employés, mais il y a aussi une belle solidarité avec les clients qui continuent de venir commander. On les livre à la voiture !«

Certains, depuis le début de l’épidémie, n’ont pas assez peur de la maladie, mais d’autres – chacun le sait – ont des frayeurs irrationnelles. Alors, il faut le redire : il n’y a pas spécialement de témoignage connu de cas transmis par la nourriture. Et les professionnels font attention. Bien sûr, il ne faut pas se mettre en contact trop proche avec les commerçants, et il vaut mieux jeter l’emballage une fois arrivé à la maison. Les plus prudents, s’ils le souhaitent peuvent réchauffer la nourriture. Au quel cas le four permet de diffuser une chaleur plus profondément et uniformément, par rapport au micro-onde.

Si vous voulez amplifier ces ressources à destination des commerces locaux, offrez des cartes-cadeaux à vos proches : par exemple OpenTable en a pour les restaurants.

Les commerces ont besoin de liquidités pour payer leurs employés. Rien que dans la ville de New-York City, par exemple, il y a 20.000 restaurants (50.000 dans l’Etat), qui emploient 141.000 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards de dollars. Vous voyez les dégâts que ça va faire…

REPOUSSEZ VOS VACANCES, N’ANNULEZ PAS

La crise du covid-19 ne va pas durer des années. Donc si vous aviez prévu des vacances aux Etats-Unis, n’annulez, pas, mais à la place repoussez un peu. Ainsi les professionnels du tourisme qui travaillent ici ne seront pas ruinés…

On aura besoin de tout le monde une fois sortis de ce cauchemar !

NOTES :

– 1 – On pourrait étendre les analyses sur les GAFA à leur situation (totalement illégale) de monopole. On pourrait reparler du montant de leurs impôts etc etc… Mais il y a trop peu de monde à s’en soucier (et trop peu de volonté politique) pour qu’on puisse faire quoi que ce soit en ce moment !

