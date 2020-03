Eric Chelly : pour acheter vos voitures Hyundai et Genesis en Floride

Que vous souhaitiez acheter une belle Hyundai ou une voiture de luxe Genesis en Floride : appelez Eric Chelly, il saura vous présenter en français tout ce qu’il y a de mieux dans la gamme… et elle est large ! A peu près tous les modèles sont exposés au garage de Deerfield Beach.

Eric Chelly est bien connu dans le comté de Broward où il a ouvert cinq restaurants ! Originaire de Bandol, la cuisine c’était très familial, puisque son père avait un restaurant de 320 places à Toulon. « J’ai vendu les restaurants et j’ai eu envie de revenir aux voitures, car c’est à la fois une passion, mais aussi un métier que j’ai longtemps pratiqué en France : j’ai vendu des Porches quand j’étais plus jeune ! Mais les voitures, aujourd’hui, c’est un nouveau monde, car il faut maîtriser tout ce qui a trait à l’intelligence artificielle. J’ai dû retourner à l’école pour ça !! Mais c’est vraiment ce que j’apprécie chez Hyundai, même les voitures d’entrée de gamme sont livrées avec les options et gadgets les plus récents développés par la marque, et il y en a en très grand nombre !«

Et c’est vrai que, par delà le célèbre rapport qualité-prix de la marque coréenne, ses innovations électroniques sont au plus haut niveau : la voiture se gare toute seule, elle détecte les courbes, elle sait si vous passez une ligne continue alors que vous n’avez pas mis votre clignotant, elle freine si un obstacle se dresse sur la route etc., etc. « Il y a des caméras tout autour, donc désormais ça facilite la vie. La sécurité c’est un point important. D’ailleurs, Hyundai est l’une des rares marques à avoir sa propre aciérie, donc ses modèles sont coulés directement, sans micro-fissures : le but c’est vraiment d’avoir les voitures parfaites, avec une belle résistance structurelle, et avec un grand nombre de nouveaux modèles. Les nouvelles sedan ont beaucoup de style, mais je pense qu’il y en a vraiment aujourd’hui pour tous les goûts, jusqu’au SUV et bien sûr, jusqu’à la marque Genesis qui est plus luxe ; un peu l’équivalent des puissantes voitures routières allemandes.«

Eric Chelly peut ainsi vous présenter en français toutes les particularités de ces véhicules qui sont en très grand nombre au garage Hyundai de Deerfield Beach. « Venez me voir pour que je vous présente tous les atouts et particularités de ces modèles, mais sachez aussi qu’il y a des garanties de 10 ans, et je trouve que c’est important pour les gens qui achètent avec un financement. Ils savent, par exemple, que s’ils ont terminé leur achat au bout de 5 ans, ils seront encore tranquille 5 ans de plus.«

Si ce sont les voitures de luxe qui vous intéressent, testez Genesis : elles sont de plus en plus demandées. « L’assistance est aussi incroyable : il y a par exemple un valet service pour le changement d’huile. Vous n’avez plus besoin de vous déplacer : quelqu’un vous amène une autre Genesis le temps que votre huile soit changée !«

Le garage a aussi un large choix de voiture d’occasion certifiées par Hyundai, ayant toutes les garanties.

Mais, pour connaître toutes les options possibles, prenez rendez-vous avec Eric !

ERIC CHELLY

Garage King Hyundai

1399 N Federal Hwy, Deerfield Beach, FL 33441

954 822 8732

www.kinghyundai.com

Erich Chelly, au garage Hyundai/Genesis de Deerfield Beach en Floride Erich Chelly, au garage Hyundai/Genesis de Deerfield Beach en Floride Erich Chelly, au garage Hyundai/Genesis de Deerfield Beach en Floride Erich Chelly, au garage Hyundai/Genesis de Deerfield Beach en Floride Erich Chelly, au garage Hyundai/Genesis de Deerfield Beach en Floride Erich Chelly, au garage Hyundai/Genesis de Deerfield Beach en Floride Erich Chelly, au garage Hyundai/Genesis de Deerfield Beach en Floride Erich Chelly, au garage Hyundai/Genesis de Deerfield Beach en Floride Erich Chelly, au garage Hyundai/Genesis de Deerfield Beach en Floride