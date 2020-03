Soutenez les restaurants français de Floride : commandez leur des plats à emporter !!!!

Consommez local ! « Support your local business » ! Comme vous le savez l’Etat de Floride a ordonné que les restaurants n’accueillent plus de clientèle, en raison du coronavirus. Mais beaucoup continuent de cuisiner pour vous : certains vendent à emporter sur place, et la plupart sont affiliés à des réseaux de distribution (Yelp, Uber Eat, OpenTable etc…). Si vous voulez que le monde de demain ne soit pas pire que celui d’hier : faites en sorte de faire fonctionner l’économie des petites et moyennes entreprises (sinon vous n’aurez plus qu’Amazon pour seul commerce !!).

Précision pour ceux qui l’ignorent : la nourriture ne véhicule pas spécialement le coronavirus. Vous devez néanmoins faire attention aux emballages et à vos déplacements (comme quand vous allez dans les supermarchés ou ailleurs). Vous pouvez réchauffer vos produits au four si vous souhaitez être à 100% certain (la chaleur y est mieux répartie qu’au micro-ondes).

Pour soutenir les restaurants, vous pouvez aussi faire circuler ce présent article sur les réseaux sociaux !

Voir aussi :

– Tous nos articles sur le coronavirus en Floride

Entre autres restaurants ouverts :

CLIQUEZ POUR ACCEDER A LEURS SITES INTERNET

– Voo la Voo à Wilton Manors (Broward)

– Le Rendez-Vous à Oakland Park (Broward)

– La Crêpe à Fort Lauderdale (Broward)

– Pistache à West Palm Beach (PBC)

– Chez Marie à Boca Raton (PBC)

– Rendez-Vous à Aventura (Miami-Dade)

Les publicités ci-dessous n’ont pas été mises à jour

mais elles vous donnent leurs coordonnées :

PUBLICITE :