Miami Dade : certaines villes ordonnent le confinement (dont Miami Beach) à cause du coronavirus

Le comté de Miami Dade est le plus gravement touché par l’épidémie de coronavirus en Floride. Il fut dire qu’entre les arrivées de milliers de croisiéristes, les millions de touristes, et les fêtes de spring break sur les plages (qui continuaient encore hier sur les bateaux face aux caméras de centaines de télévisions internationales), le pire est à craindre sur les stations balnéaires de la Magic City.

Ce lundi, dix municipalités du nord du comté ont participé à une conférence sur le bienfondé de la mise en confinement des populations.

« Les gens ne devraient être dehors que pour faire de l’exercice, et s’occuper des nécessités, comme le magasinages pour l’épicerie ou bien la visite d’une pharmacie », a indiqué Dan Gelber, le maire de Miami Beach, dans une déclaration. « Ce ne sera pas toujours comme ça, mais pour le moment c’est la décision qui fait le plus de sens pour une communauté comme la notre. » Et, cette décision, c’est de demander aux habitants de ne plus sortir.

ATTENTION : IL Y A AUSSI DES COUVRE-FEUX SUR CERTAINES VILLES

Les villes qui ont demandé aux habitants de ne plus sortir (les autres devraient suivre) :

RESSOURCES :

– Les francophones peuvent rejoindre le groupe Facebook d’entraide spécial Coronavirus aux USA (ce serait sympa de le faire)

– Prenez connaissance de nos articles sur le coronavirus en Floride (important)

– Article de Miami Herald sur ces confinements ordonnés à Miami

– CNN vous raconte (un peu) comment ça se passe dans les Etats déjà confinés

PUBLICITE :