Un groupe Facebook d’entraide pour les Français aux USA (et francophones) face à la crise du coronavirus

L’équipe du Courrier de Floride / Courrier des Amériques a lancé un groupe Facebook d’entraide à l’échelle des Etats-Unis.

Si vous habitez aux USA (ou si vous y avez des proches) vous pouvez rejoindre ce groupe et inviter vos amis, que vous ayez besoin d’aide, ou pas encore besoin d’aide, ou si vous pouvez en proposer (de l’aide). Dans les semaines qui viennent, beaucoup se retrouveront désemparés par la situation (quand ce n’est pas d’ores et déjà le cas). Mais, au niveau économique, les choses ne vont pas s’arranger pour tout le monde. Chacun peut ainsi partager ses expériences et rentrer en contact avec les autres sur ce nouveau groupe.

Cliquez pour rejoindre le groupe :

www.facebook.com/groups/264386591225249/

