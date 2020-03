L’hôpital de Floride fait payer sa patiente 4 ans plus tard au Québec

Nos confrères du journal de Montréal ont recueilli le témoignage de Judith Bussières, une Montréalaise de 66 ans (en ce moment) qui avait pris la décision il y a quatre ans de voyager en Floride alors qu’elle n’était pas couverte par une assurance voyage, vu qu’elle avait des séquelles d’une cancer (le cancer avait disparu, mais elle avait des occlusions intestinales).

Malade durant sa deuxième semaine en Floride, ses deux jours d’hôpital lui avaient été facturés 31000US$ (plus de 41000$ CAN).

Les agences de recouvrement avaient tenté de négocier la somme à 9000$ CAN, mais après avoir pris conseil, elle n’avait pas donné suite. Quatre ans plus tard, l’hôpital a mandaté un avocat Québécois qui l’a apparement menacé de poursuites, et elle a déclaré au JDM s’être débrouillée pour payer cette somme. Une partie avait été récoltée via GoFundMe.

Comme quoi, il faut vraiment penser à être assuré quand on voyage aux Etats-Unis !

