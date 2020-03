105 Français et 250 Canadiens à bord des 2 paquebots contaminés qui font cap sur Fort Lauderdale

La croisière se sera amusée autant que possible sur les bateaux de Carnival. Jusqu’à ce que les malades et les morts du coronavirus surgissent.

Mardi 31 mars au matin, c’est le navire Crown Princess (de la société Carnival) qui avait accosté à Port Everglades, il s’agit d’un des plus grands ports de croisières du monde, à Fort Lauderdale (à côté de Miami en Floride). “Nous n’avions pas été mis au courant qu’il y ait des problèmes médicaux à bord« , a déclaré Glenn Wiltshire, le directeur de Port Everglades. Pourtant, l’un des passagers souffrait bien du Covid-19. Ce n’est pas le premier navire de Carnival qui pose problème : il y en a déjà eu un ici même, un autre à San Francisco et, dans cette perspective, l’arrivée prévue mercredi ou jeudi des navires Zandaam et Rotterdam (de la même société, Carnival…) vers le même port de Fort Lauderdale, aura créé des sueurs froides chez les autorités de la ville. Pourtant, des passagers ont un besoin urgent d’hospitalisation, mais les bateaux ont été refusés par le Chili, le Pérou, l’Equateur, le Panama, la Colombie, le Mexique, Cuba, la République Dominicaine, la Barbade, et même les Antilles Françaises. Si une grande ville des Etats-Unis n’est pas capable de les prendre en charge… ça va devenir compliqué. Mais la Floride connaît actuellement, aussi, son lot de malheurs. Ce mardi, les autorités y ont (au moins temporairement) rejeté le plan exigé de Carnival pour traiter les différentes catégories de passagers de ces deux navires à leur arrivée à Fort Lauderdale. La société doit ainsi avoir des plans différents pour ceux qui vont bien, ceux qui ne sont plus malades, ceux qui le sont et ceux qui vont avoir besoin d’hospitalisation.

Le Zandaam était parti le 7 mars (!!!) pour une croisière entre l’Argentine et le Chili. Des centaines de passagers sont depuis lors tombés malades, quatre sont morts, et beaucoup ont même déjà eu le temps de récupérer. Les personnes ne présentant pas de symptômes sont transférées depuis un moment sur l’autre bateau, le Rotterdam qui avait été envoyé pour cela à vide. Il y a en tout, dans cette « croisière de l’enfer » qui a remonté tout un continent au moins 300 Américains, 250 Canadiens et 105 Français, 120 Australiens…

PUBLICITE :