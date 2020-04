C’est Joe Biden qui affrontera Trump en novembre : Sanders vient d’arrêter sa campagne

Il faudra que Joe Biden soit officiellement nommé l’été prochain par la Convention Démocrate, mais en tout cas il n’y a pas de doute : c’est lui le vainqueur (1) !

Joe Biden a 77 ans, il a été vice-président des Etats-Unis sous Barack Obama entre 2009 et 2017. En perdition dans les sondages fin janvier, il conservait toutefois une petite avance sur les autres candidats centristes qui se sont tous désistés pour lui. En duel avec Bernie Sanders depuis le début du mois de mars, il est rapidement apparu que les électeurs démocrates préféraient le candidat centriste au socialiste Bernie Sanders. Ce dernier espérait que les Américains adhèrent à sa proposition d’une assurance santé universelle, et encore plus au moment où le pays est frappé par la crise sanitaire du coronavirus. Mais Bernie Sanders n’a pas pu renouveler ses succès de 2016 face à Hillary Clinton. Une seule explication est possible : les électeurs démocrates n’appréciaient vraiment pas Mme Clinton, et ça les dérange beaucoup moins de voter pour Joe Biden. En conséquence, Sanders n’était plus une alternative aussi évidente. En conséquence, il est ainsi confirmé que le Socialisme a été surcoté ces dernières années aux Etats-Unis, notamment avec des moments très médiatiques comme l’élection d’Alexandria Ocasio-Cortez à New-York.

La campagne électorale pour l’élection du président va en tout cas être très spéciale. Ses phases médiatiques ont été tout d’abord la mise en accusation du président dans une procédure « d’impeachment » qui ‘la acquitté, puis la Primaire Démocrate, et enfin un président très présent, et en position stratégique durant cette crise du coronavirus, même si l’opinion reste très divisée sur ses actes, y compris durant cette crise du covid-19. En tout cas, ces dernières semaines la Primaire était vraiment passée au second plan des intérêts des Américains, à part pour se demander s’il était bien raisonnable de faire voter les électeurs en période d’épidémie violente.

– 1 – Bernie Sanders n’a pas fait de mystère sur ce point (c’est Biden le vainqueur), mais pour être très précis, si Bernie Sanders arrête sa campagne il reste toutefois techniquement candidat, afin de pouvoir engranger des délégués supplémentaires et ainsi peser tout de même le plus possible durant la Convention Démocrate.

PUBLICITE :