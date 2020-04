Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ aux USA en mai 2020

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime et Netflix pour ce mois de Mai 2020 aux Etats-Unis.

(Amazon Prime n’a pas encore publié sa liste de films : on mettra à jour !)

Nous pouvons nous estimer heureux dans notre malheur, en tout cas pour ceux qui aiment les productions sur les chaînes de vidéos à la demande, il devrait y en avoir quelques unes qui ne sortiront pas même au cinéma (vu qu’ils sont interdits d’accès), et seront dès ce mois de mai sur vos plateformes. On les rajoutera à la liste quand on connaîtra les listes. Ca vous donne pas envie de rester « confinés » six mois de plus, bandes de veinard ? 😉

(Vu la situation, un peu d’autodérision ne fait pas de mal !).

DISNEY+ Le 1er mai : Prop Culture (1ère saison) Une série documentaire de Disney+ sur les traces d’un collectionneurs qui déniche les objets et créations les plus emblématiques des films Disney, et raconte leurs histoires. APPLE TV+ Le 1er mai : Trying (première saison) Il s’agit de la toute première série britannique d’Apple TV+. ICette comédie raconte la détermination avec laquelle Jason et Nikki souhaitent adopter un bébé. Mais avec leurs personnalités et celles de leurs amis bizarres, vont-ils réussir à convaincre l’administration ? Le 29 mai : Central Park (première saison) Cette sitcom musicale animée avait été initialement créée pour Fow, mais rachetée par Apple. Elle est déjà renouvelée pour une saison de plus. AMAZON PRIME Le 15 mai : Seberg (film) Jean Seberg fut une comédienne américaine superstar de la Nouvelle Vague en France, et soutient des droits civiques aux Etats-Unis. Elle succomba à l’âge de 40 ans d’une overdose classée comme « suicide » par la police parisienne. NETFLIX ORIGINALS Le 1er mai : Hollywood (série limitée) La série suit un groupe de comédiens et de réalisateurs durant l’âge d’or de Hollywood, juste après a Seconde Guerre Mondiale. www.netflix.com/title/81088617 Le 1er mai : The Half of It (film) Une étudiante dénommée Ellie aide Paul, un étudiant timide, qui n’ose pas déclarer sa flamme à une fille. Sauf qu’elle finit par tomber amoureuse de la fille en question. Le 1er mai : Casi Feliz / Almost Happy (saison 1) On n’en sait peu sur cette série… à part qu’elle nous vient d’Argentine ! Le 8 mai : The Eddy (série limitée) Il s’agit d’une série réalisée (entre autres) par le célèbre Damien Chazelle (LA LA Land) Autrefois célèbre pianiste de jazz new-yorkais, Elliot Udo est désormais le patron de The Eddy, un club parisien ayant connu des jours meilleurs. Il y dirige un orchestre où se produit la chanteuse Maja qui est aussi sa petite amie occasionnelle. Avec les comédiens André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg… www.netflix.com/title/80197844 Le 8 mai : The Hollow (saison 2) Les fans ont dû attendre deux ans, mais voilà The Hollow de retour ! Le 11 mai : Have a Good Trip (documentaire) Des célébrités racontent leurs trips psychédéliques dans ce documentaire. Le 15 mai : She-Ra and the Princesses of Power (saison 5) Il s’agit de la toute dernière saison de She-Ra, malgré le succès de ce dessin animé ! Le 31 mai : Space Force (saison 1) C’est la grande série de comédie de l’année qui arrive sur Netflix à la fin du mois avec le retour de Steeve Carrell qui sera accompagné d’une pléiade de stars du petit écran. Cette fois ça va se passer dans le US Space Force Regimentle nouveau corps d’armée américain lancé par Donald Trump et dédié au contrôle de la force spatiale.

