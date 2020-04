Le président Trump annonce qu’il va suspendre l’immigration vers les Etats-Unis : notre analyse

Comme c’est souvent le cas, c’est par un tweet que Donald Trump a annoncé son souhait d’interdire temporairement l’immigration vers les Etats-Unis. Le contenu de cette suspension n’a donc pas encore été dévoilé, mais il s’agit de toute évidence d’une « mesure économique » et pas sanitaire, puisque les frontières américaines sont déjà fermées depuis mars, pour les immigrants comme pour les autres (seuls ceux qui sont déjà résidents des Etats-Unis peuvent y rentrer). Dans son tweet Trump mentionne d’ailleurs « le besoin de protéger nos emplois » (the need to protect the jobs), à l’heure où 22 millions de personnes supplémentaires se sont inscrits au chomage dans le pays.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020