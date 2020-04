Les avocats français aux Etats-Unis : attorneys, lawyers francophones aux USA

Si vous recherchez un avocat francophone aux Etats-Unis, ici ça se dit « lawyer » ou « attorney at law ». Et il y a des Français (et francophones) dans à peu près tous les Etats, qui sont là pour vous faciliter la vie !

Il n’y a rien de mieux quand on a besoin d’un avocat aux Etats-Unis que d’en avoir un qui parle la même langue maternelle que soi. C’est vrai partout, mais aux USA il est particulièrement important d’avoir confiance en son avocat (pour être clair, on trouve parfois un certain nombre de « chasseurs d’ambulance », et autres personnes peu scrupuleuse). Ce n’est pas une majorité, mais… c’est plus fréquent qu’ailleurs. Or la confiance passe beaucoup plus facilement quand les deux parties sont capables de ne plus faire qu’une, et de parfaitement s’entendre sur les dossiers à défendre. Il ya beaucoup d’ambiguïtés en moins quand on parle parfaitement la même langue… et c’est loin d’être le seul atout. Les avocats sont très liés à la communauté locale, donc ils veillent à leur bonne réputation, et ils peuvent même parfois vous faire profiter de leurs contacts dans cette communauté. Et puis, par delà la langue, ce sont les différents droits nationaux qu’ils maitrisent : ceux de votre pays d’origine (France, Canada, Suisse, Belgique…) et celui des Etats-Unis. Leur habitude de gérer les dossiers de personnes sur plusieurs pays les rendent également spécialiste de l’optimisation internationale. Et, si vous n’y aviez pas pensé, vous verrez que dans bien des cas ça a un grand intérêt !

En fonction de leurs spécialités, les avocats peuvent exercer sur l’ensemble du territoire américain (immigration, propriété intellectuelle etc…). Et d’autres doivent rester au niveau de l’Etat.

Liste des avocats : Cette liste n’est pas DU TOUT par ordre de préférence : les avocats ont tous leurs talents respectifs !