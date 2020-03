Les 15 plus beaux parcs nationaux à visiter dans l’ouest américain : notre liste avec circuit, carte et road trips

Procurez-vous un chapeau de cowboy, car le soleil cogne dans l’ouest américain… et c’est là qu’on vous emmène aujourd’hui, à la découverte des grands parcs nationaux de l’ouest des Etats-Unis !

SOMMAIRE :

(cliquez si vous voulez directement passer directement à ces parties et aux photos) :

– Grand Canyon National Park

– Petrified Forest National Park

– Monument Valley National Monument

– Zion National Park

– Bryce National Park

– Grand Staircase Escalante National Monument

– Arches National Park

– Canyonlands National Park

– Capitol Reef National Park

– Lake Powell

– Mesa Verde National Park

– Yellowstone National Park

– Sequoia National Park

– Yosemite National Park

– Lac Tahoe

Introduction aux parcs de l’ouest des Etats-Unis

Il y a en tout 59 « parcs nationaux » sur tout le territoire des Etats-Unis, plus un grand nombre de « national monuments ». La plus grande concentration de parcs nationaux incontournables de l’ouest américain est dans le sud de l’Utah, qui est aussi très proche des parcs de Grand Canyon (Arizona) et de Mesa Verde (Colorado).

Bien sûr, les combinaisons sont à peu près infinies : il est possible de visiter le Grand Canyon avec la Route 66, de visiter Death Valley avec San Francisco ou Joshua Tree avec Los Angeles : c’est une question de choix et de temps.

Quand aller dans les parcs western ?

L’hiver il peut faire très froid, au point ou certaines parties ferment dans plusieurs parcs. L’été, c’est d’une chaleur intense, mais c’est faisable en juillet. Durant le mois d’août, en plus de la chaleur, il y a des tempêtes, donc ce n’est pas le meilleur mois. Les autres saisons sont toutefois plus propices, avec leurs qualités propres : dans le cas des parcs qui ne sont pas désertiques, ils peuvent avoir des fleurs au printemps et de belles couleurs à l’automne.

Combien de jours pour visiter les parcs nationaux de l’Utah et Arizona ?

La première chose à savoir, c’est que ces parcs sont « au milieu de nulle part ». Il vous faut donc concevoir un voyage sur mesure. En effet, vous n’allez pas rouler des heures depuis un aéroport pour rester dans un parc durant 5 minutes. Si vous y allez… c’est pour en profiter un bon moment.

En sortant de l’aéroport, vous allez devoir louer une voiture tout terrain (genre Jeep) (en tout cas si vous voulez aller partout) et peut-être vous arrêter dans un magasin de sport (si vous préférez le camping à l’hôtel) (mais il y a les deux).

Ensuite, il vous faut savoir que vous pouvez rester plusieurs jours dans chaque « parc national ». Certes, en une journée vous pouvez la plupart du temps en voir les plus belles parties. Mais ce n’est pas forcément la meilleure manière de les visiter. Vous pouvez par exemple faire des descentes en rafting sur plusieurs jours de la rivière Colorado, au sein de plusieurs parcs nationaux. Autre exemple, juste pour que vous compreniez mieux, si vous allez dans le parc national de Canyonlands, vous avez trois sites très distincts. Sur l’un d’entre eux, vous avez une piste idéale pour le VTT en famille : ça forme une boucle… de 160 kilomètres. Comme c’est sur terrain facile, beaucoup réalisent cette boucle en trois jours. Et c’est un souvenir inoubliable. Mais, comme vous le voyez, en fonction de vos goûts à vous… il y a bien des possibilités et opportunités pour en profiter et s’organiser en fonction que vous aimiez plus la marche, la photographie, la pêche etc… Des touristes américains vont pouvoir passer deux semaines dans un seul de ces parcs, sans se lasser d’en découvrir les beautés.

Organiser son road trip

Ainsi, la bonne nouvelle, c’est qu’il y a plein de choses à voir. La mauvaise… c’est qu’il va vous falloir faire des sacrifices : vous ne pourrez pas TOUT voir.

Pour un « road trip » spécialement dans les grands parcs « western » de cette région, vous finirez probablement par privilégier une ou deux semaines de délai (trois semaines serait idéal), :

– Road trip 1 : pour une boucle dans le sud de l’Utah (+ Grand Canyon + Mesa Verde).

– Road trip 2 : pour une boucle comprenant (un bout de) la Route 66 + le Grand Canyon + quelques parcs du sud de l’Utah (Zyon, Bryce et Monument Valley).

Notre conseil : choisissez l’option 1, sauf si vous êtes un fan de moto et de route (au quel cas vous apprécierez l’option 2. L’idéal c’est de faire… les deux !

Comme vous l’aurez compris il va de toute façon vous falloir du temps. D’autant que, si l’Utah ne compte « que » cinq parcs nationaux, il y a aussi les « monuments nationaux », et également des « parcs d’Etats » qui sont incontournables et se dressent sur votre route entre deux parcs nationaux… Alors, nul doute que vous vous arrêterez ! Franchement, une semaine semble le minimum pour bien en profiter. Mais vous pouvez aussi, depuis Vegas, juste aller passer une journée à Zion. C’est mieux que rien. Ce ne sera néanmoins pas ce qu’on pourra appeler un « road trip », ni que ça vaille la peine que vous achetiez un beau chapeau de cowboy pour juste un seul parc !

Vous pouvez visiter les cinq parcs nationaux de l’Utah en cinq jours de visite. Néanmoins vous ajouterez Monument Valley et probablement le Grand Canyon. Mais si vous passez à Monument Valley, alors vous serez proches de Mesa Verde. Donc vous aurez vite fait d’ajouter des journées à votre voyage. Si vous êtes jeunes, vous ne manquerez pas non plus de faire des descentes de rafting sur la rivière Colorado, des promenades à vélo, à pied et à cheval. Ajoutez un ou deux jours pour la sécurité (météo, retards, repos…) et vous arrivez assez vite à deux semaines pour visiter le sud de l’Utah et ses alentours. Vous pouvez prendre moins de jours, vous ne regretterez pas ce que vous verrez… mais seulement ce que vous aurez manqué !

DISTANCES POUR REJOINDRE LES PARCS

Pour vous donner une indication de distances que vous pourrez parcourir :

Depuis Las Vegas : il y a 6h34 (730km) de route jusqu’au parc de l’Utah le plus éloigné (parc national des Arches). Si vous poussez jusqu’à Mesa Verde (Colorado) ce sera 7h42 (800km).

Depuis Salt Lake City : Si vous visitez tous les parcs jusqu’au Grand Canyon, ce dernier est à 8h12 de route (836km) de Salt Lake City.

Précision : les distances ci-dessus ne sont QUE pour vos estimations, car il y a partout des « routes scéniques » qui vous feront sortir des autoroutes et rouler au ralenti !

GENERALITES :

Les « monstruosités » géologiques que sont ces parcs de l’Utah ou du Grand Canyon sont formées autour du fleuve Colorado.

Notre carte des grands parcs des 15 plus beaux parcs de l’ouest américain :

LES 15 GRANDS PARCS DE l’OUEST AMERICAIN

Les grands parcs de l’Arizona :

Grand Canyon National Park

C’est le plus grand des canyons, et il y a de multiples façons de le visiter !

www.visitarizona.com/uniquely-az/must-see/grand-canyon

Grand Canyon National Park. Crédit photo : Grand Canyon National Park / (CC BY 2.0)

Petrified Forest National Park

Si vous êtes sur la Route 66, arrêtez-vous dans ce désert mythique avec ses arbres transformés en roches !

www.nps.gov/pefo/index.htm

Petrified Forest National Park. Crédit photo : James Marvin Phelps (CC BY-NC 2.0)

Monument Valley

C’est le paysage le plus célèbre de l’ouest américain. Assez facile à visiter (on circule dans le désert entre les buttes), Monument Valley est un choc visuel pour tous les visiteurs de cette réserve Navajo.

www.utah.com/monument-valley

Monument Valley. (Crédit photo : www.VisitUtah.com )

Les grands parcs de l’Utah :

Encore une fois, en Utah il y a une multitude d’autres sites à visiter, donc on vous conseille de regarder notre page détaillée. A noter que Horseshoe Bend, Monument Valley, The Wave (Vermillion), Antelope Canyon et le Grand Canyon sont frontaliers de l’Utah.

Zion National Park

L’un des plus impressionnants de l’ouest américain, et l’un des seuls de l’Utah à ne pas être désertiques. Ses points de vue sont vertigineux.

www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/zion/

Zion National Park (Crédit photo : www.VisitUtah.com)

Bryce National Park

Certainement l’un des plus beaux, avec ses monticules oranges. L’idéal (en tout cas pour les selfies) c’est de le visiter à cheval !

www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/bryce-canyon/

Bryce National Park (Crédit photo : www.VisitUtah.com)

Grand Staircase Escalante

Ce « monument national » est un parcs aussi gigantesque que les autres, avec de petits canyons photogéniques et des oasis à dénicher dans le désert !

www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/grand-staircase-escalante/

Grand Staircase Escalante – Crédit photo : Copyright Ted Hesser Photography. www.VisitUtah.com

Arches National Park

Des milliers d’arches, formant l’un des paysages les plus célèbres de l’ouest américain.

www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/arches/

Arches National Park (Crédit photo : www.VisitUtah.com)

Canyonlands National Park

Des canyons à perte de vue, et un célèbre circuit de VTT qu’il est possible d’emprunter en famille (la boucle dure trois jours, donc il faut prévoir une tente).

www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/canyonlands/

Canyonlands National Park (Crédit photo : www.VisitUtah.com)

Capitol Reef National Park

Encore un grand classique américain.

www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/capitol-reef/

Capitol Reef National Park (Copyright: 2008 Steve Greenwood www.VisitUtah.com)

Lake Powell

Un lac artificiel gigantesque (avec plages, marinas…) créé dans les canyons, et autour duquel se trouvent des miracles géologiques comme The Wave, Natural Bridge, Antelope Canyon…).

www.visitutah.com/places-to-go/parks-outdoors/glen-canyon-lake-powell/must-do-lake-powell-guide/

Lake Powell (Crédit photo : www.VisitUtah.com)

Dans le Colorado :

Mesa Verde National Park

Les Amérindiens Anasazis construisaient des villes troglodytes dans les canyons. Mesa Verde (qui signifie « le plateau vert » en espagnol) est le site le plus connu.

www.visitmesaverde.com

Mesa Verde. Crédit photo : Jerry and Pat Donaho (CC BY-NC-ND 2.0)

Yellowstone National Park

Ce parc incroyable est à cheval sur les Etats de l’Idaho, Wyoming et Montana.

www.nps.gov/yell/index.htm

Yellowstone National Park. Crédit photo : Blueinsky (Leon) sur Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Les grands parcs de Californie :

La Californie est grande et comprend bien d’autres parcs que ceux qui suivent (il faut faire un choix) comme par exemple Death Valley National Park, mais aussi les parcs nationaux de : Redwood, Pinnacles, Joshua Tree, Channel Islands ou encore Saguaro National Park.

Sequoia National Park

C’est la meilleure occasion pour rouler en voiture à travers un arbre (autrement ça peut faire mal) : bienvenue aux pays des géants !

www.nps.gov/seki/index.htm

Sequoia National Park. Crédit photo : Nate Steier (domaine public)

Yosemite National Park

L’un des paysages les plus célèbres des Etats-Unis, d’une beauté saisissante, avec de nombreuses ballets et sommets à visiter pour en découvrir les plus beaux points de vue !

www.nps.gov/yose/index.htm

Yosemite National Park (Crédit photo : Regan Buker sur Flickr (CC BY-SA 2.0))

Lac Tahoe

Si vous allez à Yosemite, impossible de ne pas pousser jusqu’au Lac Tahoe : c’est aussi une merveille !

www.visitcalifornia.com/fr/attraction/5-choses-incroyables-%C3%A0-faire-au-lac-tahoe

Lac Tahoe (Crédit photo : Don Graham sur Flickr (CC BY-SA 2.0))

