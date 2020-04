Les assureurs français à Boston et en Nouvelle-Angleterre (Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut et Rhode Island)

Que vous ayez besoin d’une assurance-santé, d’une assurance maison, voyage, voiture, d’une assurance vie, professionnelle etc… il y a des assureurs français et francophones qui peuvent vous expliquer les subtilités des systèmes d’assurances à Boston (et plus généralement un peu partout aux Etats-Unis).

Nous avons bien sûr un certain nombre d’articles pour vous aider sur ces sujets :

Mais aucun doute qu’il vous faudra un bon assureur pour vous proposer différents plans qui puissent correspondre à la fois à vos besoins et à vos finances. Il vous faut être extrêmement bien assuré aux Etats-Unis, notamment au niveau de la santé. Si vous ne connaissez pas le système, vous verrez qu’ici tout à un prix, et avec une assurance « normale », on a tout de même quelque chose à payer quand on va chez le médecin ou à l’hôpital.

Il y a depuis très longtemps des assureurs français et québécois aux Etats-Unis, qui pourront vous proposer ce qui est mieux pour vous. Ils peuvent être courtiers en assurances, ou bien à la tête de leur propre société avec leurs services à eux, mais vous verrez que certains sont très habitués à conseiller et épauler des générations d’expatriés français, canadiens, suisses, belges…

A Boston et plus généralement en Nouvelle-Angleterre (Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut et Rhode Island), les systèmes d’assurances ressemblent à ceux des autres Etats (mais l’assurance « ouragans » y sera moins nécessaire qu’en Floride !)

NB : Si vous ne connaissez pas le système et que vous voulez demander leur avis aux expats’ francophones déjà présents aux USA, n’hésitez pas à venir poser les questions que vous voudrez dans notre groupe Facebook.