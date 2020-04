Les assureurs français à La Nouvelle Orléans et en Louisiane

Que vous ayez besoin d’une assurance-santé, d’une assurance maison, voyage, voiture, d’une assurance vie, professionnelle etc… il y a des assureurs français et francophones qui peuvent vous expliquer les subtilités des systèmes d’assurances à La Nouvelle Orléans, Baton Rouge, Lafayette et partout en Louisiane (et plus généralement aux Etats-Unis).

Nous avons bien sûr un certain nombre d’articles pour vous aider sur ces sujets :

– Comprendre l’assurance santé aux Etats-Unis

– Bien choisir son assurance vie aux Etats-Unis

– Les assurances professionnelles aux Etats-Unis

– Les assurances automobile et moto aux Etats-Unis

– Les assurances habitation aux Etats-Unis

– Les assurances voyage aux Etats-Unis

Mais aucun doute qu’il vous faudra un bon assureur pour vous proposer différents plans qui puissent correspondre à la fois à vos besoins et à vos finances. Il vous faut être extrêmement bien assuré aux Etats-Unis, notamment au niveau de la santé. Si vous ne connaissez pas le système, vous verrez qu’ici tout à un prix, et avec une assurance « normale », on a tout de même quelque chose à payer quand on va chez le médecin ou à l’hôpital.

Il y a depuis très longtemps des assureurs français et québécois aux Etats-Unis, qui pourront vous proposer ce qui est mieux pour vous. Ils peuvent être courtiers en assurances, ou bien à la tête de leur propre société avec leurs services à eux, mais vous verrez que certains sont très habitués à conseiller et épauler des générations d’expatriés à NOLA : français, canadiens, suisses, belges…

A La Nouvelle Orléans – et plus généralement en Louisiane – les systèmes d’assurances ressemblent à ceux des autres Etats (vous aurez sans doute moins besoin d’être assuré contre les tremblements de terre que si vous étiez en Californie… mais si vous êtes dans le centre de New Orleans… les inondations se sont déjà avérées terrifiantes !)

NB : Si vous ne connaissez pas le système et que vous voulez demander leur avis aux expats’ francophones déjà présents aux USA, n’hésitez pas à venir poser les questions que vous voudrez dans notre groupe Facebook.