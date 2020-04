Visiter Miami / Guide de voyage Floride

Miami : la ville flamboyante du sud de la Floride ! Sur cette page vous trouverez des informations générales, mais également tous les liens vers nos pages contenant : les quartiers et lieux touristiques à visiter, les attractions et musées, et toutes les choses à voir ! Vous êtes prêt au décollage ?!

Vous pouvez naviguer dans Le Guide de la Floride à l'aide du menu principal

Pour préparer votre voyage, nous vous conseillons en premier lieu de lire cette page sur nos conseils aux touristes francophones avec quelques adresses utiles à connaître.

Liens directs : – Croisières – Logement – Transports – Carte

Vous voulez discuter avec les francophones qui habitent en Floride? Likez-nous sur Facebook : ils y sont déjà !

Bienvenue à Miami !

Vous trouverez absolument toutes les infos ci-dessous, mais si vous voulez une page plus courte, qui va à l’essentiel, vous pouvez consulter : Les 25 endroits à voir absolument à Miami ou encore notre page « Pourquoi on aime Miami«

Première info : les attractions peuvent être chères, et vous pouvez avoir d’importantes réductions avec le Go Card (vous pouvez cliquer) !

Précisons tout de suite que cette agglomération de près de 6 millions d’habitants est duelle. D’une part le paradis des loisirs sur les îles le long des plages, entre Miami Beach et Palm Beach, et d’autre part Miami centre, qui n’offre pas le même visage avec sa concentration d’immigrés hispanophones, dont bon nombre d’exilés cubains, Miami Centre (Downtown) est donc une ville très cosmopolite, très orientée latino : là aussi il y a beaucoup de fêtes, mais c’est tout de même une vraie ville, et pas une station balnéaire. Passés du statut héroïque de la lutte anticommuniste, du temps de l’URSS, à celui de l’oubli aujourd’hui, les cubains sont au centre d’un quartier fantastique, Little Havana. C’est sur cette base (l’immigration cubaine) que Miami a évolué durant la seconde moitié du XXe siècle vers un mélange des cultures latinos : elle est de moins en moins « cubaine », même si la proximité de l’île lui conserve à jamais des liens particuliers et étroits. A mesure qu’on s’éloigne de Miami, les villes de Floride sont généralement moins latinas, même si certaines ont été aussi fortement marquées (Ybor City à Tampa, par exemple).

Mais Miami n’est pas seulement influencée par les Caraïbes hispanophones. La ville et son agglomération comptent une très forte minorité haïtienne (le français est la troisième langue en Floride), et nombre de Jamaïcains, Bahamiens…

La présence juive est également plus que notable en sud-Floride : 10% (environ) de la population, et une contribution non-négligeable à l’histoire et à la vie de Miami Beach, Aventura, Boca Raton…

Notre vidéo : Miami pour les débutants

Si vous voulez tout savoir sur Miami, continuez à lire cette page : il y a tout dessus !

Miami est plate comme tout le reste de la Floride, et est bordée d’îles, naturelles ou artificielles, dont celle où se situe Miami Beach.

Si Miami est en passe de devenir une capitale culturelle, elle est déjà depuis longtemps celle du loisir. Il y a d’extraordinaires sorties à faire, tant pour la fête que pour le sport, le nautisme ou les promenades. Miami est une ville champignon – avec des « racines historiques » vieilles d’un siècle – et ayant poussé ici avec l’aide de la spéculation immobilière.

– Miami bénéficie d’un climat tropical chaud et doux toute l’année, modéré par le Gulf Stream, un courant océanique qui passe à 24 km de la côte. La température moyenne est de 24 °C. La température minimale moyenne (janvier) est de 15,1°C, la température maximale moyenne (juillet) est de 31,6°C. Il y a une saison des ouragans.

– Miami a toujours un taux de criminalité élevé (mais loin d’être la pire des Etats-Unis : on est désormais bien loin du « Miami Vice » des années 1980). Attention à ne pas trop s’égarer en dehors des zones touristiques, surtout la nuit. Faites attention à ne pas trop exhiber votre matériel photo/vidéo dans certaine endroits. Mais cette criminalité est loin d’être la plus forte aux USA et elle très souvent est circonscrite à certains quartiers où vous n’avez aucune raison d’aller (Liberty City, Opa Locka…).

Par de là les « faits » et les mises en garde de rigueur, tous ceux qui ont résidé à Miami ne vous en diront jamais du mal (à part ceux qui en sont repartis ruinés !). D’un quartier à l’autre, vous changez totalement d’univers, et c’est ce qui fait le charme de cette grande ville attachante et séduisante, à la luminosité unique, et avec une créativité culturelle qui lui donne une réputation planétaire. Miami est… une expérience unique au monde !

Mais Miami c’est aussi la porte vers d’autres destinations très proches, sur la mer bien sûr, mais aussi sur terre : la ville est au carrefour des merveilleuses îles Keys de Floride (à 1h au sud), des époustouflants marais des Everglades (dès la sortie de Miami), et à seulement deux heures des plages somptueuses du Golfe du Mexique. Il ne faut donc pas envisager d’être piéton. Consultez le menu général de notre Guide de la Floride : vous y trouverez tous les bons conseils et tous les sites à visiter, quelle que soit la durée de votre séjour.

OFFICE DE TOURISME : 701 Brickell Avenue, Suite 2700, Miami, FL 33131. 305/539-3000. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. www.miamiandbeaches.com

AEROPORT : www.miami-airport.com

HOTELS : Notre guide des hôtels de Miami et de Floride

Histoire de Miami

Le nom de « Miami » vient d’un mot indien qui signifie « eau douce ». Les premières traces de peuplement datent d’il y a environ 12 000 ans. Les Amérindiens Tequesta sont les habitants de la région quand les Espagnols arrivent en Floride suite à la découverte des caraïbes par Christophe Colomb.

Le conquistador Juan Ponce de León est le premier Européen à avoir visité la Floride. Il découvre la baie de Biscayne en 1513 et écrit dans le journal de bord qu’il a atteint « Chequescha » : premier nom de Miami.

Et c’est seulement au début du XIXe siècle que les premiers colons européens, qui viennent pour la plupart des Bahamas, s’installent dans la zone. La région est touchée par la Seconde Guerre avec les indiens séminole, un conflit qui fait rage de 1835 à 1842. La population civile quitte la région et l’armée installe Fort Dallas pour protéger la région. À la fin du conflit William English fonde le « Village of Miami » sur la rive sud du fleuve.

Durant les années 1920 la ville autorise les jeux d’argent et ne fait pas appliquer la Prohibition, ce qui entraîne un boom démographique.

La révolution communiste à Cuba en 1959 a fait affluer en une décennie un demi-million de Cubains en Floride du sud, dont 250 000 à Miami. Dans les décennies suivantes, des milliers d’autres tenteront la traversée sur des radeaux de fortune afin de fuir le régime dictatorial.

Le vieillissement de la population américaine à la fin du XXe siècle provoque une importante migration des retraités vers cette Amérique des tropiques qu’est la Floride. Toutefois, sur le comté de Miami Dade, ce sont plutôt les latinos qui sont majoritaires ; les retraités américains préférant les autres comtés du sud Floride (Fort Lauderdale, Palm Beach ou Naples…).

En 1992, l’ouragan Andrew cause plus de 45 milliards de dollars de dégâts dans la région : c’est l’une des catastrophes naturelles les plus destructrices que le pays a subi.

Malgré plusieurs épisodes de crises économiques, de tensions raciales (et aussi ces petits problèmes de corruption et de trafic de stupéfiants qui lui ont fait une (passagère) mauvaise réputation dans les années 1980), Miami a complètement changé son image, et est actuellement en plein développement économique et culturel, battant tous les records mondiaux de tourisme, mais aussi d’arrivée de nouveaux résidents. A partir de 2016, la Floride est aussi devenue le premier Etat américain pour la création de start-ups, devant la Californie, en raison de sa fiscalité légère, mais aussi de ce dynamisme nouveau. On ne l’appelle pas pour rien la Magic City : ici… tout est possible !

Design District C’est l’endroit où sont regroupées les boutiques de luxe de la ville. Il y a aussi des galeries de luxe dans certains malls (voir cette page), mais le Design District est un très bel ensemble de rues près du centre de Miami Voir notre page sur le Design District Little Haïti Ce n’est pas le plus grand quartier haïtien de la ville, mais c’est en tout cas le plus connu et le plus charmant : restaurants, boutiques colorées et beaucoup d’ambiance ! Voir notre page sur Little Haïti Allapattah Il s’agit d’un quartier populaire très proche du centre de Miami, qui n’est pas le quartier le plus touristique, mais dont certains aspects pourraient plaire à ceux qui connaissent déjà les autres quartiers, et à tous les amateurs d’endroits « authentiques ». Voir notre guide de Allapattah Fort Lauderdale L’aire urbaine de Miami fait 150km de long, vers le nord, jusqu’à Palm Beach. Il ne faut donc pas croire que la visite de la région de Miami s’arrête à Miami Beach. La ville de Fort Lauderdale, capitale du comté de Broward, n’est qu’à une quarantaine de kilomètres, elle est aussi grande que Miami, et offre une toute autre expérience. Surnommée « la Venise de l’Amérique », elle est construite le long de centaines de rivières. Voir notre page Le Petit Québec Durant les 6 mois d’hiver, 4 millions de Canadiens séjournent dans le sud de la Floride. Entre Miami et Lauderdale, durant les 6 mois d’hiver, les villes de Hallandale et de Hollywood sont entièrement francophones ! Voir notre page

Homestead et Redland

Homestead est la ville au sud de Miami, que vous traversez quand vous roulez en direction des îles Keys. On y trouve une très belle partie des Everglades, les îles du Biscayne National Park, et une belle région dénommée « Redland » qui comprend les ranches et fermes alimentant Miami (nous donnons les meilleures adresses pour fruits et légume bios, mais aussi délicieux smoothies et milkshakes !). Voir notre page sur Homestead

Biscayne National Park

Miami côté nature : ce parc national américain est à 95% sous la mer (idéal pour la plongée), mais les 5% qui restent sont de très belles îles. Le parc (gigantesque) est situé entre Miami et Key Largo. Homestead en est le port principal.

Notre page sur le Biscayne National Park

L’île de Key Biscayne

Reliée à Miami par des ponts, elle détient certaines des plus belles plages de Miami.

Notre page sur Key Biscayne

Virginia Key

Cette île est sur la route entre Miami et Key Biscayne. C’est la que se trouve le Seaquarium (célèbres spectacles de dauphins), mais aussi de belles plages et activités, avec en plus les plus beaux couchers de soleil sur Miami !

Notre page sur Virginia Key

Les meilleurs restaurants :

Nous avons cette page spéciale : Les meilleurs restaurants de Miami et Miami Beach

Où sortir le soir à Miami et Miami Beach :

Nous avons réalisé pour vous cette page spéciale

Capitale de la pelote basque Depuis les années 1960, de nombreux basques français et espagnols sont devenus des stars ici en Floride, en frappant des balles contre les murs. Après la révolution communiste à Cuba et l’interdiction des jeux d’argent, la Floride est devenue le seul endroit du monde où les joueurs pouvaient bien gagner leur vie. La pelote est ainsi devenue une partie importante de l’identité floridienne. Les murs de pelotes basques sont ici dénomés “jai Alai” et sont couplés avec des casinos. Ces derniers communiquent dorénavant plus sur leurs machines à sous que sur la pelote, et le sport est devenu un peu moins populaire que dans les années 1980. C’est néanmoins un plaisir de pouvoir voir les meilleurs joueurs dans des compétitions très impressionnantes. NOTRE ARTICLE COMPLET

LE PORT DE MIAMI

En plus d’être le plus grand port accueillant des bateaux de croisière au monde, il est l’un des plus importants ports de transport de marchandises du pays.

NATURE ET PLAGES

Il n’y a pas de plage dans le centre de Miami. Pour voir la liste des plages les plus proches et les plus belles, cliquez ici. Il faut aller à Miami Beach, Coconut Grove, Coral gables et Key Biscayne, Au sud de Key Biscayne vous trouverez le très beau Cape Florida State Park (plage très tropicale). Et, en pleine mer, à 2km au sud de Key Biscayne, il y a le petit village sur pilotis de Stiltsville.

Les plages de Virginia Key (au sud de Miami Beach) sont généralement plus calmes et familiales que la fameuse South Beach.

Vous pouvez aussi aller au Matheson Hammock Park: parc tropical et plage (artificielle) magnifique.

Le Oleta River State Park contient aussi une très belle plage, et si vous voulez visiter la mangrove sans quitter Miami, c’est le seul endroit où vous pourrez le faire (en kayak ou canoë). Oleta vous permet aussi de gagner d’autres petites îles agréables en kayak ou canoë (location sur place).

Deux beaux jardins tropicaux à visiter : Fairchild Garden, Pinecrest Gardens,

Les fêtes sur les barres de sable : dans l’agglomération de Miami, les bateaux se concentrent l’après-midi et pour des nuits enfiévrées près des barres de sable : aux extrémités nord et sud de Key Biscayne. Pour le nord de Miami il y a une barre de sable très fréquentée dans la baie au niveau de Haulover Beach (entre Bal Harbour et Sunny Isles). Au sud de Miami, c’est la Nixon SandBar qui concentre le plus de monde. Attention la nuit : les bateaux foncent dans tous les sens et il y a parfois des morts (voir article).

Plongée sous-marine : (matériel, tours, ou bons conseils) :

Tarpoon SCUBA Diving Centers

300 Alton Road, Miami Beach FL 33139 Tel: 305-532-1445

www.tarpoondivecenter.com/

NAGER AVEC LES DAUPHINS

Il s’agit toujours d’une activité très appréciée, notamment par les enfants ! Key Biscayne. Tel : 800-667-5524 – Site internet

ILE DE KEY BISCAYNE

Avec Lummus Park, sur Miami Beach, Key Biscayne, concentre vraiment les plus jolies plages de Miami. L’île comprend deux beaux parcs : Crandon (avec son golf) et Cape Florida avec son phare de 1825. Voir notre article complet sur Key Biscayne

LA FLAGLER MEMORIAL ISLAND

C’est une île artificielle construite en 1920 avec un obélisque géant au milieu pour honorer Henri M. Flager. On la voit bien depuis les buildings, comme le Flamingo hôtel de Miami Beach. (photo ci-contre)

HIALEAH PARK

Il contient un lac (flamands roses, perroquets), hippodrome, petit train ; aquarium, Musée de voitures anciennes.

JARDIN JAPONAIS, au Nord-Est de la baie, avec pagode et cascade.

BALADES

Tours de visite en bateau, avion, hélicoptère, voiture ou à pied…

Location de bateaux : Florida Yachts – Miami Beach Marina – – 1290 5th Street Miami Beach,

Tél: 1.800.537 0050

SPORTS

Pour les grandes équipes sportives, c’est ici. Toutes sortes de sport aquatiques peuvent être exercés à Miami, tels le canotage, la pêche, la plongée sous marine, la plongée avec un tuba et le ski nautique. Le golf et le tennis sont très populaires.

Les courses de chevaux et de lévriers sont également très populaires à Miami.

Pour tout ce qui concerne la plongée (matériel, tours, ou bons conseils) :

Tarpoon SCUBA Diving Centers

300 Alton Road, Miami Beach FL 33139 Tel: 305-532-1445

http://www.tarpoondivecenter.com/

NOURRITURE & SHOPPING

Les fruits de mer frais sont la spécialité locale. Où que vous mangiez, ne manquez pas d’essayer la Key Lime Pie (tarte au citron vert), un fameux dessert de la Floride.

Il y a abondance de bonnes possibilités de faire des achats dans la région de Miami. Pour le shopping exclusif, allez à la Ball Harbor Mall. D’autres centres commerciaux sont Bayside Market Place, Coconut Grove, The Falls, Aventura Mall et Cocowalk. Si vous êtes un chasseur de bonnes affaires sérieux, ne manquez pas Sawgrass Mills Factory Discount Mall, à Sunrise, 40 minutes au nord de la ville, qui contient 173 points de vente au rabais.

– Voir notre page : Le luxe à Miami et en Floride

Dans les environs de Little Havana il y a beaucoup de petits magasins avec des articles inhabituels et intéressants, mais il se pourrait que vous devriez parler l’espagnol pour faire de bonnes affaires. Et si vous voulez boire un verre depuis le toit d’un gratte-ciel : voir cette page.

BON A SAVOIR

De nombreux films ont été tournés à Miami, parmi lesquels Porky’s (1982), Scarface (1983), La Cage aux folles (adaptation américaine) (1986), Only the Strong (1993), Bad Boys (1995), L’Enfer du dimanche (1999), Bad Boys II (2002), 2Fast2Furious (2004), Le Transporteur 2 (2005) et Miami Vice (2006).

Les immigrants latino-américains ont apporté à Miami le congaet le rumba. Durant les années 1970 plusieurs groupes et musiciens de Miami deviennent populaires, dont KC and the Sunshine Band, avec « Get Down Tonight », « (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty » et « That’s the Way (I Like It) »; Foxy, avec « Get Off » et « Hot Number ».

Gloria Estefan et le groupe Miami Sound Machine ont rendu populaire leur musique aux origines cubaines dans les années 1980 avec « Conga » et « Bad Boys ».

Miami est l’hôte de la Winter Music Conference.

Ils vivent à Miami : Gloria Estefan, chanteuse, Julio Iglesias, chanteur, Dwayne Johnson, alias « The Rock » catcheur et acteur, Gérard Latortue, Premier ministre d’Haïti, Mickey Rourke, acteur, Markus Schulz, compositeur et Dj de musique trance, Timbaland, musicien/producteur

ÉVÉNEMENTS À MIAMI

(la liste complète est sur cette page)

Le Carnaval, bien entendu. Et principalement celui de Little Havana.

Art Basel



Début décembre

La célèbre foire d’art contemporain suisse Art Basel, s’installant à Miami Beach depuis 2002, est devenue la foire la plus importante des Etats-Unis. L’ensemble des musées locaux, des galeries et des collections privées y est représenté. Nombreuses sont les galeries d’art françaises qui s’y associent.

www.artbasel.com

Foire d’art contemporain et moderne ART MIAMI

au début de l’année au Miami Beach Convention Center :

Plus de 125 galeries provenant de 26 pays différents, dont plusieurs galeries françaises exposent chaque année.

Miami Beach Convention Center, Hall D – 1901 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

Tél : 866 727 7953 – Tél : 305 573 1388

Miami Book Fair International

Date : Automne / Hiver

Cet événement a pour but de promouvoir la littérature par l’organisation de lectures, de discussions de groupes et de diverses activités.

Tél : (305) 237-3258 – www.miamibookfair.com

France Cinema Floride Festival

Le premier week-end de novembre – Tél : 305 859 8760 – Voir nos articles

Miami International Film Festival

Durant le premier trimestre de l’année, il est l’un des plus importants festivals de films internationaux, avec plus d’une trentaine de pays représentés. Il s’ouvre aussi aux productions indépendantes.

Tél : (305) 237 3654 – www.miamifilmfestival.com

Miami Latin Film Festival

Au printemps

Tél/fax : (305) 279 1809

Ce festival propose des films français, italiens, portugais, latino américains et espagnols mais aussi des conférences.

www.hispanicfilm.com

SITES INTERNET :

Site de la Ville : http://www.miamigov.com/cms/

Etat de Floride : http://international.visitflorida.com/francais

Miami Sexy / Miami Gay

MUSÉES À MIAMI

Le pôle muséal à Downtown

Au sud de Downtown, près des quais (et du pont de Miami Beach), il y a deux musées : le musée d’art contemporain PAMM qui est un peu vide (voir notre page) et le Frost Science Museum qui est très bien pour les enfants (voir notre page).

Museum of Science : un très beau musée qui vous exposera la faune et la flore de Floride, un Space Transit Planetarium (voyages astronautiques)…

Miami Science Museum – 3280 South Miami Avenue – Miami, FL 33129 – 305-646-4200

www.miamisci.org

Miami Wax Museum (13899 bd Biscayne) : musée de Cire, 40 scènes sur l’histoire de la Floride faites de statues de cire.

Musée d’art moderne et d’art contemporain

Le MAM accueille d’importantes expositions temporaires et possède depuis 1996 une collection permanente d’art contemporain. Les différentes sections traitent surtout de sujets locaux. Des artistes des Caraïbes y sont souvent exposés.

www.miamiartmuseum.org – Miami Art Museum – MAM -West Flagler Street – Miami, FL 33131 – Tél : 305 375 1492

Museum of Contemporary Art – MOCA

La plupart des œuvres ont été réalisées par des artistes reconnus au niveau international ; le musée s’intéresse également aux artistes locaux.

www.mocanomi.org Joan Lehman Building – 770 NE 125th Street – North Miami, FL 33161 – Tél : 305 893 6211

Miami Children’s Museum

Belles expos, très interactives, pour les enfants.

www.miamichildrensmuseum.org – 980, MacArthur Cswy – Miami, FL, 33132 – (305) 373-5437

Lowe Art Museum

Ce musée regroupe des collections aussi bien américaines qu’africaines, asiatiques et européennes. L’exposition permanente présente des artistes de la renaissance italienne, des antiquités grecques et romaines, jusqu’à l’art contemporain. De notre point de vue c’est de loin le meilleur musée d’art de Miami.

– Voir notre page sur le Lowe Art Museum

University of Miami – 1301 Stanford Drive – Coral Gables, FL 33124 – Tél : 305 284 3603

The FROST Art Museum

Le FROST présente des œuvres d’artistes d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Amérique du 20ème siècle.

www.fiu.edu/museum/ – Florida International University – University Park, PC 110 – Miami, FL 33199 – Tél : 305 348 2890

PAMM : Pérez Art Museum Important musée d’art contemporain

1103 Biscayne Blvd, Miami, FL 33130 Tel : – (305) 375-3000 – Voir notre article

Le Rubell Museum (art contemporain)

Il s’agit du musée de la collection privée de la famille Rubell, qui sont parmi les tous premiers collectionneurs mondiaux en matière d’art contemporain. Il se trouve dans le quartier d’Allapattah à Miami. Personne n’en sort indemne… regardez juste la galerie de photos en bas de notre article pour en être convaincu. C’est de toute évidence le plus grand musée d’art contemporain de Miami.

Voir notre article sur le Rubell Museum

HistoryMiami Museum

Dédié à l’histoire du sud de la Floride et des Caraïbes, ce musée est composé d’une galerie permanente avec de l’art indien, des objets provenant des fouilles sous-marines sur les épaves, d’une galerie destinée aux expositions temporaires et d’un centre de recherche.

Y sont présentées de nombreuses expositions sur différents thèmes liés à la Floride.

Voir notre article complet – Center Plaza, 101 West Flager Street – Downtown Miami – Tél : 305 375 1492

Freedom Tower

Cette tour jaune est un monument à voir au moins de l’extérieur, impossible de la manquer quand vous êtes sur les quais. C’est là que furent accueillis les réfugiés cubains après la Révolution, donc pour les Cubains de Miami (c’est à dire à peu près tout le monde), elle est le plus important monument de la ville. On peut y voir une expo sur le thème de l’exil des Cubains, mais aussi des œuvres amérindiennes de Floride et d’ailleurs (entre autres mayas) et des expos d’art parfois importantes.

– Voir notre article sur la Freedom Tower

Coral Castle

A la limite de l’attraction et du musée, voici en tout cas un lieu bien singulier au sud de Miami : le château de Corail et ses mégalithes dont personne ne sait trop comment ils ont fait pour arriver là… Voir article complet

ATTRACTIONS A MIAMI

N’oubliez pas d’acheter une Go Card pour payer bien moins cher (cliquez sur l’image) !

MIAMI SEAQUARIUM : célèbre pour ses spectacles de dauphins, orques et phoques, le Seaquarium est une des attractions les plus populaires de Miami. Il est sur l’île de Virginia Key. VOIR NOTRE ARTICLE SUR MIAMI SEAQUARIUM

ZOO MIAMI

1 Zoo Boulevard 12400 SW 152 Street Miami, FL 33177

(un peu au sud de Miami)

305-255-5551 – Voir notre article

Fairchild Tropical Garden

L’un des endroits les plus visités par les touristes :

10901 Old Cutler Road Coral Gables, FL 33156 – 305-667-1651 Voir cette page

MONKEY JUNGLE

Des singes à perte de vue ! Notre article sur Monkey Jungle

14805 SW 216th St. Miami, FL 33170 – Tel : (305) 235-1611

JUNGLE ISLAND

Un parc tropical exubérant et très prisé : pélicans, flamants roses, marabouts ; « parrot Bowl » (cirque de perroquets). Plein d’attractions pour les enfants, y compris nautiques puisqu’il y a une plage.

tel : +1 (305) 400-7000 – www.jungleisland.com

1111 Parrot Jungle Trail, South Florida, Miami, 33132

QUARTIERS A EVITER



Il y en a malheureusement plusieurs. Que ce soit Liberty City (un quartier avec beaucoup d’atouts… mais aussi de criminalité), ou bien Opa-Locka qui bat tous les records de flinguages, mais qui détient néanmoins une architecture d’inspiration néo-mauresque datant de 1926 avec quelques monuments invraisemblablement incroyables (voir notre article).

