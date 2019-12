Les snowbirds ont un nid sur la côte ouest avec le Club Canadien Franco Américain St Petersburg

St Petersburg, ville voisine de Tampa et de Clearwater sur la côte ouest de la Floride, est le refuge hivernal préféré de nombreux « snowbirds » canadiens-français.

Photo ci-dessus : conseil d’administration du Club avec de gauche à droite Yvan Bouchard, Yvonne Bouchard (Vice-Présidente), Johanne Blain (Secrétaire), Gilles Lussier (Président), Élise Bergeron, Johanne Mireault, Normand Bastien, Thérèse Martel, Michel Lacasse, Micheline Groulx, Raymond Groulx (Trésorier) (Crédit photo : CCFA)

Dans cette région, où l’on trouve plusieurs des plus belles plages américaines, séjourne le Club Canadien Franco Américain, St Petersburg (CCFA).

Le Club est issu d’un rassemblement de gens parlant français, qui se rencontraient informellement au centre-ville de St Petersburg il y a plus de 70 ans. Ce qui en fait sans aucun doute une des plus vieille, sinon la plus vieille, association de « snowbirds » canadiens-français en Floride.

C’est en janvier 1947, que s’est tenue une réunion pour former l’exécutif d’une association sous le nom de « Société de langue française de St Petersburg », et qui porta alors à la présidence le Docteur Côme Cartier. Puis en 1980 la Société changea de nom pour celui par lequel elle est toujours connue aujourd’hui, le « Club Canadien Franco Américain, St Petersburg inc. ».

À ses tout débuts, l’objectif principal de la société se résumait à parler et à chanter en français, et se rencontrer pour mieux se connaître. Au fil des années, les archives font état de l’ajout de plusieurs activités pratiquées par les membres.

Aujourd’hui, chaque semaine, du début décembre à la fin mars, les membres se rencontrent pour partager un repas et participer à différentes activités telles que la pétanque, les cours de danse, de golf, d’informatique ou d’anglais, les jeux de cartes, le chant choral, etc. Tout au cours de la saison, plusieurs festivités sont organisées : des sorties en groupe, des soirées de danse avec orchestre ou DJ, des banquets à Noël, au Jour de l’An, ainsi qu’à d’autres belles occasions.

De 128 membres au début, le Club pouvait déjà compter deux ans plus tard sur l’inscription de 303 membres. De nos jours, il regroupe près de 250 adhérents.

Le conseil d’administration de la saison 2018-2019, sous le leadership du président Gilles Lussier a donné un grand coup de barre au Club, afin de le renouveler, et ainsi répondre aux besoins des nouveaux « snowbirds ».

Le jour des rencontres a été modifié, passant du jeudi au mardi, et le lunch a été remplacé par un souper. De nouvelles activités ont été proposées et ajoutées au programme de la journée. Ainsi est né le « Club-Hebdo », une rencontre conviviale avec des activités organisées par des bénévoles.

Toutes ces modifications ont été fortement appuyées par une relance du recrutement, et un suivi dans les communications : envoi de courriels régulièrement aux membres pour les informer des activités passées et futures, la mise sur pied d’un nouveau groupe Facebook et d’un site internet pour le Club. C’était un pari risqué, mais hautement remporté selon les dires des membres, anciens et nouveaux !

Pétanque sur la plage (Crédit photo : CCFA) Soirée – Animation (Crédit photo : CCFA) Cours de danse (Crédit photo : CCFA) Rencontres entre membres Club (Crédit photo : CCFA)

Une nouvelle saison 2019-2020 s’ouvre donc avec une nouvelle équipe appuyée par de nombreux bénévoles, tous prêts à se relever les manches pour assurer la bonne marche du Club !

Si vous êtes francophone, ou simplement si vous aimez la langue française, alors devenez membre et venez participer à nos activités pour passer du bon temps avec nous. Pour devenir membre, il suffit de vous présenter au local du Club lors d’une rencontre et de payer la modique cotisation, ce qui vous donnera alors un rabais sur le coût de participation à nos différentes activités.

Consultez notre site web, où vous trouverez toutes les informations concernant notre saison 2019-2020, ou bien contactez-nous par courriel.

Club Canadien Franco Américain St Petersburg Salle Communautaire — Paroisse Saint Thérèse 4265 13th Avenue North, St Petersburg, FL 33713 Gilles Lussier Téléphone : (727) 228-1770 E-mail : infos@leccfa.club www.leccfa.club