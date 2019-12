Alliance Française of Greater Orlando : promouvoir la culture française en Floride Centrale

L’Alliance Française of Greater Orlando (AFGO) a été crée en 1959, sous forme d’un département de Rollins College (Winter Park). Elle est devenue indépendante en 1975, juridiquement avec le dépôt de statuts de société à Tallahassee, et fiscalement en obtenant l’agrément de l’IRS pour faire partie de la catégorie « Tax exempt organization » (association à but non lucratif).

Photo ci-dessus : cours de langue pour adultes à l’Alliance Française of Greater Orlando (Crédit photo : AFGO)

L’AFGO fait partie de la Fédération des Alliances Françaises USA qui compte 120 membres, et est un des 840 chapitres Alliance Française existant au niveau mondial, qui totalisent environ un 1 million de membres et 500 000 étudiants. Sa mission est de promouvoir la culture française en Floride Centrale.

L’AFGO compte en moyenne 200 membres, 100 étudiants (dont 30% d’enfants de 4 à 16 ans), et 600 sympathisants (non-membres) qui participent à certaines activités.

Notre organisation est dirigée par un Conseil d’Administration (Board of Directors) dont le président exécutif est Bernard Loddé. Son école de langues est gérée par une directrice chargée, notamment, du suivi des contacts avec les candidats étudiants, et de la formation des classes.

Notre association offre deux grands types d’activités :

une école de langues, axée principalement sur l’enseignement du français et, accessoirement, de l’espagnol et de l’anglais. Elle comprend 10 professeurs à temps partiel. L’AFGO offre des cours privés, semi-privés ou de groupes (avec 3 à 8 étudiants), tous en « présentiel » dans nos locaux. Des détails sont fournis dans la page « School » de notre site Internet.

des évènements plus ou moins culturels :

– un pique-nique/pétanque qui a lieu le deuxième dimanche de chaque mois à Mead Garden (Winter Park),

– une soirée cinéma mensuelle, avec projection de films français sous-titrés en anglais,

– des manifestations majeures : crêpes/galettes, grand pique-nique de printemps, 14 juillet, Beaujolais nouveau, fête de Noël.

Pique-nique au Mead Garden (Crédit photo : AFGO) Pique-nique pétanque au Mead Garden (Crédit photo : AFGO) Célébration du 14 juillet (Crédit photo : AFGO) Cours de langue pour enfants à l’AFGO (Crédit photo : AFGO) Bernard Loddé, président exécutif (Crédit photo : AFGO)

Tous ces évènements sont répertoriés dans notre lettre mensuelle, et par annonce plus détaillée pour chaque manifestation majeure, envoyées électroniquement à nos membres, étudiants et sympathisants. Ils figurent aussi sur notre site internet, avec de nombreuses photos sur notre page Facebook après chaque évènement.

Pour devenir membre, il suffit de consulter notre site internet (onglet « Membership »), de remplir un formulaire d’inscription, et de le renvoyer par courrier avec un chèque de cotisation.

Les prises de contact et les communications avec notre organisation peuvent se faire à travers la page « Contact » de notre site Internet, par courriel, par téléphone ou à l’occasion d’une visite à nos bureaux, mais sur rendez-vous seulement.

Alliance Française of Greater Orlando (AFGO) 1516 E. Colonial Drive, Suite 120, Orlando, FL 32803

Téléphone : (407) 895-1300 E-mail : contactafgo@gmail.com www.aforlando.org Facebook