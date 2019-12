Club Optimiste Can Am Hollywood : une association francophone pour aider les enfants en Floride

Le Club optimiste Can Am est une association indépendante à but non lucratif située à Hollywood en Floride. Constitué de personnes d’origine canadienne-française, il se donne pour mission de faire grandir la jeunesse locale.

Photo ci-dessous : Club Optimiste (crédit photo : Optimist International)

Le mouvement « Optimist » est né aux États-Unis au début du 20e siècle au moment où l’industrialisation et l’urbanisation causaient des problèmes à la société. Des citoyens ont alors commencé à former des organismes bénévoles pour répondre aux besoins de leurs collectivités. Dans certaines régions, des groupes ont pris le nom de « Optimist Club » pour manifester leur désir de garder une attitude positive malgré tous les problèmes. Le premier Club Optimiste officiel est apparu en 1911 à Buffalo, dans l’état de New-York. Au fil des décennies, le club est devenu très populaire aux États-Unis, mais aussi dans le nord-est du Canada. Depuis leur début, ces clubs ont déployé des efforts importants pour offrir des services et des activités aux jeunes. Aujourd’hui, « Optimist International » est connu dans le monde entier comme le plus important organisme bénévole qui reconnait la valeur de tous les enfants, et qui favorise leur plein épanouissement.

Fondé en 1989 par André Morin, le Club Optimiste Can Am d’Hollywood est aujourd’hui présidé par Richard Clavet, bien connu dans la région, car prioritaire du fameux Hôtel Richard’s Motel à Hollywood même. Unique Club Optimiste francophone aux États-Unis, le mouvement d’Hollywood regroupe principalement des Québécois établis en Floride et des Snowbirds venus passés l’hiver sous le soleil du Sunshine State. Le club a pour mission d’aider les enfants de la région, et chaque année il met en place différentes actions.

Par le passé, le club a ainsi offert des dons totalisant plusieurs milliers de dollars à l’école primaire « La petite Fleur », afin de l’aider notamment à accéder au réseau Internet. Plus de 500 vélos ont aussi été offerts à des enfants de milieux défavorisés qui autrement, n’auraient jamais connu la joie d’en posséder un. Des fonds ont également été remis à l’organisation « God’s Little Lamb » qui, par l’entremise de volontaires émérites, permet des services de garderie éducationnelle à prix modiques aux enfants de jeunes mères sans-abri, afin qu’elles puissent trouver du travail. L’association a soutenu également les Scouts, a organisé des journées de sensibilisation à la sécurité en deux roues auprès des enfants (avec rodéos et cascadeurs pour le côté spectacle !), ou encore des concours de dessin où le vainqueur gagnait un vélo flambant neuf.

Pour financer toutes ces actions, l’association organise régulièrement des évènements (entre novembre et avril) qui prennent la forme de soupers festifs avec chanteurs, spectacles ou animations, de soirées bingo ou de compétitions de golf junior. Une des soirées phares du club est la « Canadian Diner Night » qui se déroule une fois par an à Little Flower à Hollywood. C’est un moment privilégié pour faire le point sur les activités de l’association, mais aussi pour remercier les membres, les bénévoles, les partenaires et toutes les personnes qui s’impliquent activement dans les projets, mais c’est aussi l’occasion de s’amuser entre amis ! La prochaine « Canadian Diner Night » se déroulera le 29 février 2020 toujours à Little Flower.

Soirée « Canadian Diner Night »(Crédit photo : Club Optimiste) Gaétan Roy, ancien président du Club et sa conjointe, Céline Mathieu (Crédit photo : Club Optimiste) Thérèse Bernard et Nathalie Lajeunesse Noreau, membres actives du Club (Crédit photo : Club Optimiste) Richard Clavet, sa femme Edna et Mme Gibson, du Richard’s Motel (Crédit photo : Club Optimiste)

Au-delà du soutien à la jeunesse locale, le club permet aussi de rencontrer d’autres Québécois, de créer des liens amicaux ou professionnels, d’échanger des informations utiles ou pratiques, et par la même occasion de passer un moment sympathique et convivial entre Canadiens-Français !

Pour l’avenir, le club souhaite recruter de nouveaux membres pour assurer la relève, et veut continuer à organiser régulièrement des évènements, pour dynamiser sa mission de soutien aux enfants qui lui tient tant à cœur.

Si vous souhaitez adhérer au Club Optimiste Can Am Hollywood, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail… tous les francophones sont bienvenus !

Club Optimiste Can Am Hollywood Richard Clavet Téléphone : (954) 604-1195 E-mails : richard@richardsmotel.com ou optimiste@HollywoodOptimiste.freeservers.com www.optimist.org/aboutoi.cfm Facebook : @optimistintl