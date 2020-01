Carlos Soria Vidal, agent immobilier francophone dans la région de Miami en Floride

Agent associé à la société Southeast Real Estate Advisors, Carlos Soria Vidal est spécialisé dans l’immobilier résidentiel dans le sud de la Floride. Locations, achats, ventes de maisons ou d’appartements, tous les projets sont une nouvelle aventure pour cet agent pour qui la notion de « service client » est primordiale.

Carlos Soria Vidal accompagne les particuliers de toutes nationalités dans leurs démarches immobilières dans le sud de la Floride. Quel que soit le projet, location, vente ou achat, d’une résidence principale ou pour un investissement locatif, il se met au service de ses clients pour leur dénicher la propriété de leur rêve ou tout simplement celle qui correspond à leurs besoins du moment. « Ma principale qualité je pense, est mon sens du service. Je me donne donc les moyens d’analyser les envies de mes clients et de chercher un bien qui leur corresponde vraiment ». Parlant espagnol, français et anglais, Carlos Soria Vidal exerce son activité sur un secteur géographique allant d’Hollywood à Aventura et Sunny Isle, jusqu’au sud de Miami, en passant par Doral et Miami Beach.

Cet agent à l’écoute de ses clients sait poser les bonnes questions pour identifier parfaitement leurs besoins, que ce soit pour un achat ou pour une vente, et met en place des méthodes de travail rigoureuses et éprouvées. Dans le cas d’un achat, « une fois que j’ai une idée précise des critères de choix du client, je réalise des alertes de recherches automatisées pour le tenir informé au jour le jour des nouvelles annonces ou des évolutions de prix des propriétés dans la région. Grâce aux données de marché dont je dispose, j’élabore une stratégie de négociation pour obtenir le meilleur prix pour mon client ». Dans le cadre d’une vente, « je vais l’aider à évaluer sa propriété en réalisant une étude approfondie, des rapports d’analyse comparative du marché en utilisant des données de prix courants et de ventes de propriétés comparables au cours des derniers mois. Ce n’est qu’en connaissant la concurrence que vous pouvez fixer un prix compétitif et conclure une affaire. Si nécessaire, je peux aussi le conseiller pour améliorer esthétiquement son bien, afin qu’il soit en accord avec les attentes des acheteurs ».

Bien sûr, Carlos Soria Vidal accompagne aussi ses clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier. « De la recherche du bien, en passant par les inspections obligatoires, les négociations, jusqu’à la signature de la transaction, je m’assure que tout se déroule dans le respect des règles et des délais. Dans un contrat de « closing » par exemple, il y a plus de cinquante tâches à exécuter, il est donc important d’être sur le front pour superviser toutes ces étapes ! ».

Originaire de Cuba, Carlos Soria Vidal a passé plus de vingt ans en France dans la région de Biarritz, où il a exercé les métiers d’agent immobilier au sein du groupe ORPI et d’électricien indépendant, auprès d’une clientèle française et espagnole. Arrivé à Miami il y a quelques années « pour vivre de nouvelles choses à la fois personnelles et professionnelles, et me fixer de nouveaux challenges », il a repris tout naturellement son métier dans l’immobilier car « c’est une activité de contact qui me correspond bien, et surtout de service, une valeur qui me tient particulièrement à cœur ».

D’ailleurs, ce qui plaît particulièrement à cet agent immobilier bienveillant, c’est de « rendre service » à ses clients en allant au-delà de son périmètre. Il prend volontiers sa casquette de « conseiller-entrepreneur » pour les aider à embellir ou rénover leurs biens avant une vente, et s’ils ont besoin de conseils juridiques ou d’un prêt, il va les mettre en contact avec des professionnels de son réseau en qui il a confiance. Sa ligne de conduite est simple : « trouver des solutions pour aider les gens à concrétiser leurs rêves… car on n’achète pas une maison tous les jours ! »

Southeast Real Estate Advisors Carlos Soria Vidal Téléphone : (786) 328-7784 E-mail : soriavidal@gmail.com www.soria-vidal.com