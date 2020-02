Voyance et médiums depuis la Floride : contactez Gomedium.com !

Il est parfois difficile de s’éloigner longtemps des services auxquels nous sommes habitués, que ce soit au Québec ou en France, et ceux qui consultent fréquemment voyants et médiums étaient autrefois coupés de leurs contacts s’ils séjournaient de longs mois sous le soleil de Floride. Avec l’avènement d’internet et des nouvelles technologies : ce problème est terminé ! C’est dans cet esprit que Marie-Claude Lapierre, de Conceptel Technology, a lancé la plateforme www.gomedium.com.

« Avec mon associé, qui est programmeur-analyste, nous travaillons dans les communications internet et technologies depuis longtemps. Nous avions autrefois une première plateforme consacrée à la voyance que nous avons vendue en 2012. En 2017, nous avons créé la version « 2.0 », qui s’appelle www.gomedium.com. C’est une interface entre d’une part les voyants et médiums, et d’autre part les personnes qui ont besoin de leurs services. Ainsi, au même endroit, il y a toujours quelqu’un de disponible 24h/24 et ça nous permet d’offrir une très large gamme de talents : tarot de Marseille, analyse des rêves, runes, numérologie, horoscope, analyse de compatibilité amoureuse, etc. etc… Ils pratiquent alors par téléphone, chat, emails, réseaux sociaux, comme vous voulez. »

Car ce n’est pas Marie-Claude qui fait tout, toute seule : « non, moi je m’occupe de la gestion de la plateforme, c’est ma formation. Je sais quand même ce qu’est la voyance, puisque je suis habituée à travailler avec les voyants. Je me suis mise au tarot de Marseille il y a très longtemps…Au départ, c’était par curiosité. J’ai découvert un univers fascinant ! Mais c’est juste pour le plaisir, pas à titre professionnel. Je m’assure également que les professionnels avec lesquels nous travaillons soient extrêmement doués. Nous ne prenons personne au hasard : nous leur faisons passer des tests, un questionnaire et une entrevue, afin qu’ils puissent rendre un service exemplaire aux personnes qui nous contactent. Nous organisons aussi des contrôles de qualité. Les voyants et médiums ne peuvent pas faire n’importe quoi, car certaines personnes sont fragiles, et d’autres ont besoin d’être écoutées ou rassurées. Dans ces cas-là, il faut aussi qu’ils aient une bonne dose de psychologie. »

Et que cherchent les gens qui consultent aujourd’hui des voyants et médiums ? « L’amour ! L’amour encore et toujours ! Je plaisante, mais c’est vrai que les questions sur l’amour arrivent en premier. Mais elles ne sont pas les seules, loin de là : il y a les questions sur la santé, sur l’argent… Beaucoup de gens ont besoin d’être accompagnées dans certains choix de vie, que ce soit au niveau des relations affectives, pour prendre une décision dans leurs carrières professionnelles, etc…

Certains ont peur de sauter le pas sans aide ou sans le bon conseil. Et puis, il y a tous ceux qui souhaitent connaître leur futur afin de se protéger des faux pas. Pour tout ça, selon le cas, ils utiliseront les différents tarots ou les runes, mais aussi la numérologie, c’est à dire l’étude divinatoire basée sur les chiffres.

Et est-ce que ça fonctionne à tous les coups ? « Les cas de figures sont tellement multiples et différents que ce n’est pas la meilleure question à se poser. Disons, en inversant votre question… que si ça ne fonctionnait pas, il n’y aurait pas autant de professionnels ni de clients ! Personnellement, j’ai un esprit très cartésien, et la première fois qu’on m’en a parlé, j’ai fait comme tout le monde, j’ai haussé les sourcils, jusqu’à temps que je m’aperçoive de la richesse des symboles du tarot. Il y a quelque chose de mécanique, ou mathématique, et les gens qui le pratiquent s’en rendent compte assez vite. Ça ne donne pas forcément réponse à tout, tout de suite, mais en tout cas, ça aide beaucoup, ça c’est certain ! »

Depuis la Floride ou n’importe où dans le monde, la plateforme vous aide à choisir votre professionnel pour obtenir des conseils, puis à entrer en contact avec lui par le moyen de communication que vous privilégiez. Pour cela, il suffit de vous connecter sur : www.gomedium.com ou d’appeler directement au 754 225 9944