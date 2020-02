Pour votre décoration intérieure de style français en Floride : La Maison de Sophie (à Deerfield Beach)

Voici une bonne nouvelle : enfin un magasin de décoration française en Floride ! La Maison de Sophie, a été créée à Deerfield Beach par Sophie Bouquin. « Il y avait des boutiques de décoration américaines, de style « southern » ou « farmer », des boutiques italiennes, avec un style très moderne, mais pas vraiment de style français. Tout le monde a donc été agréablement surpris quand La Maison de Sophie a ouvert ses portes début décembre dernier. » Mobilier et objets de décoration sont de style plutôt classique, « simplicité, raffinement et élégance à la française « .

« La France continue de faire rêver avec son style, son chic et son romantisme. Et ici en Floride, il y a beaucoup de Français et de Canadiens de culture française. On est donc là pour eux et bien évidemment aussi pour tous les américains qui aiment la France, et ils sont nombreux!«

Avant de détailler les articles que l’on trouve à La Maison de Sophie, notons que Sophie accompagne aussi, pour leur décoration, les particuliers comme les entreprises. Décoration d’intérieur pour se sentir bien chez soi ou home staging pour vendre au mieux son bien immobilier.

UNE « FRENCH DECO » UNIQUE EN FLORIDE

Les premiers commentaires sont : « Votre boutique est unique! C’est chic, « cute » et original, différent de ce que l’on trouve partout ailleurs.

On y trouve entre autres, des statuettes, figurines, les fameuses baigneuses avec les petits chapeaux!, bougeoirs, petits cadres photos, vaisselle (couverts, verres en cristal, assiettes en porcelaine, des beaux plateaux colorés, des mugs, tasses, bols, comme ceux avec les visages et des couteaux de poche Opinel). Des attrape-rêves, fourchettes à barbecue très « design », des presse-papiers. Il y a aussi des tableaux sur verre, par exemple des « Chanel », des photos de Paris, de la Tour Eiffel, des tableaux colorés, des horloges murales, tables, tables basses, consoles, fauteuils, chaises et poufs. Sans oublier le linge de maison, avec des torchons en lin ou en coton, des plaids aux couleurs douces en coton ou en laine, des coussins, des foutas, des tabliers…

Depuis la grande bougie de luxe au petit savon à l’huile d’olive, en passant par les tableaux Chanel ou les fauteuils, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix!

UNE BELLE BOUTIQUE ACCUEILLANTE

Sophie et son mari sont originaires de la Côte d’Azur, et ils ont « débuté en expatriation » par un grand saut vers… l’Afrique ! « Durant cinq ans, mon mari construisait des maisons modernes au Sénégal, et moi je réalisais leur décoration. C’est comme ça que j’ai commencé à faire ce que j’aime faire, de la décoration d’intérieur, soit moderne, soit plus africaine, en tous cas toujours en fonction des goûts et des souhaits des clients!

Et puis, après plusieurs voyages aux États Unis, l’idée de venir s’y installer a fait son chemin. Nous avons vu l’opportunité d’apporter quelque chose de nouveau en Floride sans perdre le soleil et la chaleur ! Voilà comment nous sommes arrivés à Deerfield Beach!

Et avec nous, un container de meubles et objets décoratifs pour ce bel espace d’exposition de 100m2 où nous sommes heureux d’accueillir nos clients.

LA MAISON DE SOPHIE :

3948 W Hillsboro Blvd, Deerfield Beach, FL 33442

(954) 531-0621

www.lamaison-desophie.com/

www.facebook.com/lamaison2sophie/

www.instagram.com/lamaison_desophie/