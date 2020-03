Les meilleurs campings de Floride : tout savoir pour camper à Miami, dans les Keys et ailleurs !

Ah la belle époque, celle où il était encore permis de camper directement sur les plages de Floride, avec les guitares toute la nuit et les volutes de fumées bleues tournoyant autour des mèches de cheveux décolorées par le sel… Certaines villes de Floride en gardent encore aujourd’hui des populations de ex-hippies ! Aujourd’hui mieux vaut ne pas tenter de planter une tente à South Beach… elle ne résisterait pas cinq minutes avant l’arrivée de la police ! Mais il reste plus de 900 endroits en Floride où faire du camping « légal ». Attention, dans les endroits spectaculaires, il faut souvent réserver TRES longtemps à l’avance. La Floride ne manque pas de campings… en revanche, dans le sud, elle manque clairement « d’emplacements de campings ». En effet, on peut y trouver des parcs avec seulement des emplacements pour 10 tentes… Si vous voulez visiter le sud de la Floride en camping… mieux vaut donc vous y prendre un an à l’avance. Rappelez vous aussi que la haute saison touristique est entre novembre et avril.

Ainsi vous trouverez plus facilement des emplacements en dehors du sud. Si vous aimez l’aventure, allez camper dans les State Parks où se trouvent des sources, en centre Floride, là vous serez isolés, vous trouverez de la place, et vous pouvez passer d’extraordinaires moments en famille.

Voici nos bonnes adresses pour dresser la tente dans les campings de Floride :

Les campings dans le Nord-Ouest de la Floride :

Les touristes n’y sont pas les uns sur les autres comme dans le sud, et les plages de la Panhandle sont magnifiques ! Toutefois, l’hiver y est plus rigoureux qu’à Miami. A côté de Pensacola vous avez de beaux emplacements au Big Lagoon State Park, et à Fort Pickens. En face d’Apalachicola vous trouvez : St. George Island State Park.

Entre Destin et Panama City Beach il y a des places au splendide Grayton Beach State Park.

Le nord et le centre de la côte Atlantique :

– Sebastian Inlet State Park

Il s’agit d’un havre près d’une très belle plage de Melbourne.

– Canaveral National Seashore

Vous pouvez éventuellement être réveillé la nuit par un tir de fusée… mais bon ce n’est quand même pas si fréquent ! Canaveral est un délice pour les amoureux de la nature, il ne faut pas l’oublier !

– Gamble Rogers Memorial

C’est un peu plus au nord.

– St Augustine

Vous avez le North Beach Camp Resort et aussi des emplacements dans le très beau Anastasia State Park. C’est un incontournable des vacances en Floride !

Disney’s Fort Wilderness

A Disney World Orlando, vous pouvez louer des « cabins » dans la forêt et passer un moment un peu « en contact avec la nature » (à la Disney) avec les enfants sans que ça soit trop dangereux.

Le Sud-Est :

Fort De Soto County Park

Il s’agit d’un très beau parc (c’est peu de le dire !) composé de cinq îles (accessibles par la route) à St Petersburg.

Cayo Costa Island State Park

Il faut prendre une navette (entre autres au départ de Captiva), mais Cayo Costa et vraiment l’une des îles sauvages les plus sidérantes de Floride : c’est une véritable montagne de coquillages !

Turtle Beach Campground

Avec accès près d’une des plus belles plages de Floride (Siesta Key, à Sarasota) !

Red Coconut RV Resort

C’est le plus connu des parcs de camping-cars de Floride : il est directement sur la plage de Fort Myers Beach !

Les campings à Miami :

La grande ville de Floride n’est plus (depuis longtemps) la capitale mondiale du camping ! Ce ne sont donc pas « les plus beaux campings de Miami » dont on va parler ici, mais plutôt « les quelques campings qui restent ». Ainsi on trouve encore quelques emplacements au Oleta River State Park (avec plage magnifique), et juste à côté il y a aussi le Greynolds Park. qui a des cabanes, mais n’accepte que les groupes de campeurs. A Key Biscayne le camping du State Park privilégie les groupes de jeunes mais n’exclut pas les adultes.

Tout cela est donc très réduit, et le seul « vrai » camping proche de Miami est à Homestead, près du zoo de Miami, et il a sa propre plage en bord de lac : Larry and Penny Thompson Park.

Peanut Island

Il s’agit d’une île artificielle, mais elle est jolie et elle offre la particularité d’être très facile d’accès dans la baie de Palm Beach (en 10mn de navette), et elle est la seule dans l’aire urbaine de Miami. Peanut Island est parfaite pour faire du snorkeling en famille. Il n’y a que 17 emplacements de camping.

www.discover.pbcgov.org/parks/Pages/Camping-PeanutIsland.aspx

Les campings du Biscayne national Park

Il est juste au sud de Miami. y a deux campings sur les îles du parc (accessibles seulement en bateau ou ferry) :

– Boca Chita Key

– Elliott Key

Les campings des Everglades

Il y a deux campings sur la route sud des Everglades (au sein du parc national) : Long Pine Key et Flamingo. Là il y a des moustiques hiver comme été !!

www.flamingoeverglades.com/camping/

Les campings des îles Keys de Floride

Les îles Keys de Floride sont encore plus saturées que Miami. Le moindre mètre carré y vaut très cher, et en conséquence les terrains pour les campings et les motorisés sont de moins en moins nombreux. S’il est une région de Floride où il faut vraiment s’y prendre à l’avance, c’est bien là !

Il y a néanmoins un camping de la chaîne Koa sur Sugarloaf Key. Près de key West on trouve aussi Boyd’s Campground et puis 9 emplacements à Leo’s Campground. Sur les autres îles il y a des emplacements à Big Pine Key Fishing Lodge, Jolly Roger (Marathon), Key Largo Kampground, et dans les State Parks de : John Pennekamp (Key Largo), Curry Hammock (Marathon), Long Key, Bahia Honda.

