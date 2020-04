Le Courrier des Amériques : qui sommes nous

Le Courrier des Amériques (et ce site internet) ont été lancés en 2020, car les nombreux français résidant aux Etats-Unis n’avaient plus de journal depuis des décennies. Ces médias gratuits sont publiés par la société « Frenching LLC » fondée et dirigée par Gwendal Gauthier.

Le Courrier des Amériques offre trois choses à ses lecteurs :

– des clés de compréhension de l’actualité américaine.

– des ponts entre les différents acteurs de la communauté française expatriée aux Etats-Unis.

– un lien avec la culture française.

La différence avec l’édition Floride

La même équipe a auparavant fondé en 2013 Le Courrier de Floride, journal (imprimé + web) qui est distribué dans la région de Miami. Il s’agit d’un journal s’adressant aux différentes communautés francophones locales. Cette édition « Floride » est plus axée « tourisme loisirs » que Le Courrier des Amériques (même si de nombreux articles sont aussi consacrés aux expatriés dans notre édition Floride).

