Les experts comptables français en Californie du Sud : les CPA à Los Angeles, San Diego, Santa Monica...

Rien de tel qu’un expert comptable qui parle français, y compris à Los Angeles et en Californie du Sud ! Pour la simple et bonne raison qu’il… parle la même langue que vous (sinon vous ne seriez pas sur cette page !). 😉

Mais il y a bien d’autres intérêts à travailler avec un CPA (Certified Public Accountant) francophone : il sait comparer les droits, lois et fiscalités entre votre pays d’origine et votre pays d’adoption. Il n’est pas ici par hasard : c’est son métier d’accompagner des Français, des Québécois, des Africains, Suisses, Belges etc… en fonction de la nationalité. Et si vous venez d’arriver aux Etats-Unis, l’expert comptable français est évidemment le pont qu’il vous manque pour faciliter votre accès au nouveau monde. Plus que votre optimisation fiscale, c’est toute votre stratégie, par exemple d’implantation d’entreprise, qui va ainsi en être facilitée. Aussi bien pour le financement personnel ou d’entreprise, pour le lancement d’une start up ou leur optimisation en Californie : l’expert comptable français est bien plus qu’une personne qui sait compter (même si ce serait déjà pas mal), et vous vous en apercevrez rapidement !

Par ailleurs, les Américains fonctionnent beaucoup en réseau, constitués en fonction de la classe sociale (le « country club » du quartier) de la religion, philosophie, race, origine, langue… S’il est conseillé d’intégrer des réseaux purement américains, les réseaux de personnes originaires de France, ou parlant le Français, sont aussi des étapes très intéressantes pour bien pénétrer la vie locale. Les CPA sont généralement des personnes très bien implantées dans les deux communautés, française et américaine, et ils peuvent ainsi vous aider.

En pratique, les sociétés d’expertises comptables peuvent exercer sur tout le territoire américain. Donc, si vous êtes à San Diego, Santa Monica ou L-A, vous pouvez aussi bien avoir des discussions à distance avec votre comptable qui peut se trouver dans n’importe quel Etat des USA. Les grandes compagnies sont d’ailleurs implantées dans plusieurs Etats.

Voir aussi :

– Notre guide de l’investissement aux Etats-Unis

Jade Fiducial

Il s’agit de la grande société d’expertise comptable française installée à Palo Alto (et partout ailleurs en Amérique-du-Nord) :

Massat MCG

Serge Massat fut le tout premier expert comptable français aux Etats-Unis, et l’expérience, ici ça compte !

Oui Financial

Si vous avez besoin d’un conseiller financier en Californie, vous avez Guillaume Decalf qui peut s’occuper de tout. Il est à San Francisco.

Et aussi :