Les experts comptables Français à Philadelphie : tout ce qu’il faut savoir sur les CPA en Pennsylvanie

Vivre dans une si belle ville que Philadelphie ne change pas cette vérité : il n’est jamais facile de s’en sortir avec la fiscalité, et encore moins quand ce n’est pas celle de son pays d’origine.

Alors, pour être en règle face à l’IRS (administration fiscale américaine), et maîtriser les déclarations d’impôts nationales ou optimisées pour l’international : le mieux c’est de recourir à un expert comptable qui mieux qu’un autre comprendra vos besoins. Et quoi de mieux qu’un francophone ? Vous ne partagerez pas avec lui uniquement la langue française, mais aussi une confiance, des réseaux (et les réseaux c’est vraiment très important aux Etats-Unis), et bien entendu une connaissance de la part du CPA (Certified Public Accountant) des besoins et conseils fondamentaux pour une entreprise aux Etats-Unis. En effet, l’expert-comptable français ne fait pas que compter, il a dans tous les cas de bons conseils à vous donner, et c’est souvent d’ailleurs une spécialité de son cabinet. Dans le cas d’une nouvelle entreprise en Pennsylvanie, ou d’une entreprise franco-américaine, et encore plus pour une jeune start up qui veut lever de l’argent très rapidement : quel que soit votre investissement et vos orientations professionnelles, l’expert comptable français sera votre meilleur ami à Philadelphie et en Pennsylvanie !

Voir aussi :

– Notre guide de l’investissement aux Etats-Unis

Jade Fiducial

Il s’agit de la grande société d’expertise comptable française installée à Palo Alto (et partout ailleurs en Amérique-du-Nord) :

Massat MCG

Serge Massat fut le tout premier expert comptable français aux Etats-Unis, et l’expérience, ici ça compte !

Oui Financial

Si vous avez besoin d’un conseiller financier en Californie, vous avez Guillaume Decalf qui peut s’occuper de tout. Il est à San Francisco.

Mais aussi :