Les experts comptables français en Californie du Nord : les CPA à San Francisco, San Jose, Palo Alto…

Avoir un expert comptable qui parle la même langue maternelle que vous, c’est un avantage, en Californie du Nord comme, en fait, dans toutes les villes à l’étranger. Mais par delà la bonne compréhension des discussions et la confiance naturelle qui s’instaure entre personnes de même langue, un CPA (Certified Public Accountant) français saura aussi vous aider à comparer avec les lois de votre pays d’origine, créer un pont comme celui de San Francisco avec vos connaissances d’origines, qu’elles soient de France, du Québec etc…

Et l’expert comptable pourra vous apportera plusieurs autres avantages, et non des moindres. Par exemple, il sait les erreurs que commettent habituellement ses compatriotes sur le marché californien. Par ailleurs, les experts comptables sont tous ici habitués à accompagner des entreprises étrangères ; on peut même dire que c’est leur vocation. Donc, par delà l’aspect purement comptable, ils sont des conseillers fantastiques pour vos investissements, le développement de start-ups, les procédures de financement… Par ailleurs, les réseaux sont très importants aux Etats-Unis. Il est donc nécessaire de créer des liens avec les Américains, mais compter sur le réseau local français (et francophone) et un avantage certain.

Vis à vis de l’IRS, ça ne change rien, il vous faudra de toute façon être prêt avant le 15 avril de chaque année !

En pratique, les sociétés d’expertises comptables peuvent exercer sur tout le territoire américain. Donc, si vous êtes à San Francisco ou Palo Alto, vous pouvez aussi bien avoir des discussions à distance avec votre comptable.

Jade Fiducial

Il s’agit de la grande société d’expertise comptable française installée à Palo Alto (et partout ailleurs en Amérique-du-Nord) :

Massat MCG

Serge Massat fut le tout premier expert comptable français aux Etats-Unis, et l’expérience, ici ça compte !

Oui Financial

Si vous avez besoin d’un conseiller financier en Californie, vous avez Guillaume Decalf qui peut s’occuper de tout. Il est à San Francisco.

Mais aussi :