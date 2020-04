Les avocats français à La Nouvelle-Orléans et tous les attorneys francophones en Louisiane, spécialisés en droit de l'immigration, accidents, famille, affaires...

Vous êtes dans l’une des plus belles villes du monde : La Nouvelle Orléans ! Mais tout endroit merveilleux qu’il soit, la Louisiane peut, à l’instar du reste des USA, se transformer en enfer pour un étranger qui n’est pas bien conseillé. Or, ici, les avocats sont parfois un peu… folkloriques (entre ceux qui chassent les ambulances et ceux qui chassent les portefeuilles…). Mieux vaut être prévoyant et avoir un avocat en poche avant que le premier problème ne survienne. Et, entendez-nous bien, mieux vaut que vous fassiez affaire avec un avocat de votre propre communauté, qui y est connu et respecté. Et la réputation de l’attorney n’est pas le seul avantage. La confiance passe bien mieux entre un avocat et son client quand ils parlent la même langue maternelle. Par ailleurs, l’avocat maîtrise aussi bien les juridictions de votre pays d’origine que celle de Louisiane. Il sait donc à l’avance quelles erreurs vous pouvez commettre et comment optimiser votre dossier. Plus encore, il peut également, dans certains cas, être un lien entre vous et la communauté : vous introduire auprès de connaissances, d’un réseau qui vous permettra de vous aider à New Orleans.

Aux Etats-Unis, vous avez des avocats pour tout : immigration, affaires, accidents, familles, affaires, immobilier, propriété intellectuelle, certains spécialisés dans le notariat… c’est à peu près infini. Que vous ayez besoin de verrouiller un visa pour vous ou vos proches, que vous ayez glissé dans un supermarché, que vous vous soyez fait voler une idée commerciale… vraiment il vaut ainsi mieux avoir un (ou des) bons avocats qui peuvent sauter sur votre dossier et ainsi rapidement prendre votre défense.

Autant que vous le sachiez à l’avance : à La Nouvelle Orléans, en Louisiane comme ailleurs, si c’est le premier avocat que vous prenez aux USA : vous vous rendrez compte que… ce n’est pas donné. Ca reste néanmoins abordable. Et pour le cas précis des avocats spécialisés dans les accidents, eux se payent sur ce qu’ils arrivent à récupérer comme compensations.

Liste des avocats : Cette liste n’est pas DU TOUT par ordre de préférence : les avocats ont tous leurs talents respectifs !