Vous déménagez dans un Etat américain ? Vous souhaitez investir aux Etats-Unis ? C’est un très bon choix, et pour cela il va vous falloir un agent immobilier qui tienne la route. Néanmoins, il vous faut savoir que chaque agent immobilier est immatriculé en tant que « realtor » dans un seul Etat, à part s’il est « broker », c’est à dire qu’il est courtier avec sa propre entreprise immobilière. C’est donc souvent au niveau local, dans un Etat, que vous allez le trouver. Et puis, entre nous, il est très difficile de maîtriser le marché immobilier sur plus d’un seul Etat.

Si c’est un local commercial que vous recherchez, alors il vous faut faire appel à un « business broker » (courtier commercial).

Voir aussi :

– Notre Guide de l’investissement et de l’immobilier aux Etats-Unis

– Le vocabulaire et les termes employés dans l’immobilier aux Etats-Unis

– Floride : Guide de l’investissement et de l’immobilier en Floride

Les agents immobiliers à :

– Miami et l’Etat de Floride

– Boston et Maine

– Philadelphie et Pennsylvanie

– Atlanta et la Géorgie

– Chicago et Illinois

– La Nouvelle-Orléans et Louisiane

– Washington DC (et autour)

– San Francisco, Palo Alto, San José et Californie du Nord

– Los Angeles, San Diego et Californie du Sud

– New-York City et l’Etat de New-York

– Detroit et le Michigan

– Texas : San Antonio, Dallas, Houston, Austin…

Un marché immobilier sain

Comme chacun le sait, les Etats-Unis ne sont pas à l’abri des soubresauts et crises économiques. Mais, depuis le milieu du XXème siècle le pays est leader économique mondial. Quand le marché de l’immobilier s’effondre, ce qui arrive parfois – comme par exemple lors de la « crise des subprimes » en 2008 – vous pouvez être certain que quelques années plus tard la situation est redevenue à un niveau normal, et avec une forte croissance. Bien entendu, l’ultra-capitalisme américain crée aussi des disparités locales : aussi bien des opportunités que des dépressions. Par exemple, si vous avez acheté à Memphis en l’an 2000… il n’est pas certain que vos soyez actuellement très heureux de votre investissement. Mais il n’y a aucune fatalité sur le marché de l’immobilier aux USA : un quartier défavorisé peut très bien être magnifié, « gentrifié », en quelques mois. Et si vous avez été parmi les heureux investisseurs… alors pour vous c’est le jackpot assuré ! Le choix s’offre à vous : soit vous misez là où vous êtes certain que votre investissement sera en sécurité… soit vous prenez un risque, et vous pourrez empocher une belle plus-value. L’agent immobilier peut vous aider à calculer les risques.

Quels sont les meilleurs endroits pour habiter et/ou investir aux USA

Il y a des opportunités dans chaque Etat et dans chacune des milliers de villes américaines : il n’est donc pas possible d’en dresser la liste. Néanmoins vous trouverez de nombreuses ressources dans notre Guide de l’investissement et de l’immobilier aux Etats-Unis. Et puis, tout dépend aussi de vos goûts : préférez-vous le soleil ou la neige ? La campagne ou le cœur de ville ? Vous voulez acheter une maison aux Etats-Unis ? Vous préférez un appartement à New-York City ou un condo en Floride ? L’offre aux Etats-Unis est la plus large que vous pourrez trouver sur la planète !

Prenez un agent immobilier expérimenté !

Si c’est la première fois que vous entrez en contact avec un agent immobilier aux Etats-Unis, vérifiez depuis combien de temps il a sa licence : ici c’est assez facile de devenir agent immobilier. Les services rendus ne seront pas les mêmes en fonction de l’expérience de l’agent. Encore que, des débutants peuvent avoir un portefeuille de clients moins rempli, et donc plus de temps à vous consacrer. Mais très souvent les débutants n’ont pas les connaissances du marché. Pour vous expliquer plus concrètement le problème, dans certains Etats des personnes deviennent agent immobilier afin de régler leurs propres affaires familiales et amicales, et ainsi ne pas payer les commissions d’un autre agent.

Trouver un agent immobilier français (et/ou francophone)

Il y en a dans tous les Etats. Peut-être pas dans les déserts d’Arizona ou au fond du Grand Canyon, mais autrement vous pouvez être certains d’en trouver un facilement dans les grandes villes.

L’investissement locatif

Un grand nombre de ces agents immobiliers français aux USA sont spécialisés dans l’investissement locatif. De la même manière que dans votre pays, vous investissez, ils s’occupent de tout pour vous, et vous touchez le loyer chaque mois. Bon à savoir : les propriétaires sont beaucoup plus protégés aux USA qu’en France, par exemple (et, historiquement, depuis des décennies les taux de rendements sont bien meilleurs, il y a moins de contraintes etc…).

Il est possible de trouver des financements aux Etats-Unis

Sachez aussi qu’il est aussi possible de financer votre acquisition immobilières en dollars empruntés aux Etats-Unis, avec soit des apports de prêteurs ou bien par un emprunt auprès d’une banque américaine (à partir du moment où vous leur offrez des garanties). Bon à savoir sur ce sujet : deux grandes banques québécoises ont des équivalents aux Etats-Unis qui portent quasiment le même noms, et qui aident EN FRANCAIS à acquérir des biens aux Etats-Unis (généralement c’est pour leurs clients qui achètent en Floride, mais il est notable qu’ils peuvent prêter à des non-canadiens qui achètent dans d’autres Etats. Ca reste toutefois généralement pour des montants « raisonnables »).

Voir aussi :

– Notre Guide de l’investissement et de l’immobilier aux Etats-Unis

– Le vocabulaire et les termes employés dans l’immobilier aux Etats-Unis

– Floride : Guide de l’investissement et de l’immobilier en Floride