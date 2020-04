Les Avocats Français à Los Angeles, et autres attorneys de Californie du Sud spécialisés en droit de l'immigration, accidents, famille, affaires...

Avocats d’immigration :

Florian J. Dauny Spécialiste des visas et de tout ce qui touche à l’immigration, Florian Dauny fait passer sérieux, compétence et intégrité avant tout, afin de satisfaire ceux qui lui confient leur futur. Notre article sur Florian Dauny

18851 NE 29th Ave. Miami, FL / Ste 700

305 682 7940 contact@daunyimmigration.com

www.daunyimmigration.com

Me David S. Willig

AVOCAT ET NOTAIRE. Vous avez besoin d’un bon conseil juridique en matière de visa, d’immigration, de contentieux etc ? Vous pouvez contacter Me David Willig de la part du Courrier de Floride, c’est le spécialiste du droit entre la Floride et les pays francophones : France, Québec, Suisse, Belgique, Haïti…

Cet avocat réputé est floridien d’origine, il parle couramment français (et créole) (et anglais, évidemment) et Me Willig est inscrit aux barreaux de Paris et de Miami. Maîtrisant parfaitement les subtilités juridiques et les lois des deux pays, il est aussi notaire, ce qui constitue un « plus » si vous avez des actes à faire signer aux Etats-Unis.

David S. Willig

2837 SW 3rd Ave, Miami, FL 33129 – www.floridavocat.com

Tel : +1 (305) 860-1881 Interlawlink@aol.com

NOTRE ARTICLE SUR DAVID WILLIG