Les experts comptables français à New-York City : les CPA à Manhattan, Brooklyn, Long Island, Queens et Bronx

Pour vous aider à vous y retrouver dans vos déclarations fiscales et optimisations d’impôts à New-York City, vous avez évidemment besoin d’un expert comptable. Or, travailler avec un CPA (Certified Public Accountant) français (ou francophone) présente bien des avantages.

Tout d’abord, il connaît à la fois les législations et subtilités fiscales de votre pays d’origine (France, Belgique, Suisse, Canada, Afrique…), mais aussi bien évidemment celles des Etats-Unis. L’expert comptable français (ou autre origine) saura donc très vite repérer vos erreurs éventuelles et vous conseiller pour l’optimisation, tant internationale que locale.

Mais les CPA ne sont pas là que pour compter : ils sont pour la plupart rompus à l’accompagnement d’entreprises dans d’autres domaines, que ce soit juridique, commercial etc… ils sauront vous donner de précieux conseils pour vous frayer un chemin entre les tours de Manhattan ou dans les méandres de Brooklyn. Bien évidemment, si vous êtes un nouvel arrivant, et/ou si vous venez de créer une entreprise à New-York, ça va encore être plus important pour vous d’être soutenu par des professionnels de qualité. Or certains Français sont implantés ici depuis les années 1980 : c’est dire l’expérience que ces cabinets comptables ont acquis en accompagnant des générations d’expatriés et de succursales de grands groupes européens. Mais ils ont aussi vu arriver les premières générations de start ups, arrivées depuis la France et autres pays pour vivre le rêve américain (et lever rapidement des fonds pour leurs idées géniales).

Les CPA Français sont aussi très insérés dans la communauté locale. Ils peuvent aussi le cas échéant vous aider à y trouver des partenaires, pénétrer un réseau, et chacun sait à quel point c’est important aux USA de pouvoir intégrer des « networks ».

En pratique, les sociétés d’expertises comptables peuvent exercer sur tout le territoire américain. Donc, si vous êtes à New-York City ou n’importe où dans l’Etat de New-York, vous pouvez aussi bien avoir des discussions à distance avec votre comptable qui peut ainsi se trouver dans n’importe quel Etat des USA. Les grandes compagnies sont d’ailleurs implantées dans plusieurs Etats.

L’IRS n’a plus qu’à bien se tenir : vous serez prêt à affronter l’administration américaine chaque année avant le 15 avril !

Voir aussi :

– Notre guide de l’investissement aux Etats-Unis

Jade Fiducial

Il s’agit de la grande société d’expertise comptable française installée à Palo Alto (et partout ailleurs en Amérique-du-Nord) :

Massat MCG

Serge Massat fut le tout premier expert comptable français aux Etats-Unis, et l’expérience, ici ça compte !

Oui Financial

Si vous avez besoin d’un conseiller financier en Californie, vous avez Guillaume Decalf qui peut s’occuper de tout. Il est à San Francisco.

Et aussi :