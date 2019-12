Immobilier : CIIQ a organisé une semaine de formations fort réussie à Fort Lauderdale

En effet, Yvan Cournoyer et Nicolas Lapointe de l’Académie du Club d’investisseurs immobiliers du Québec (CIIQ), offraient une semaine de formations/réseautage aux gens qui rêvent d’avoir un pied à terre ou d’acheter un immeuble pour fins de location à court ou long terme, à l’hôtel Westin à Fort Lauderdale, du 9 au 13 décembre dernier.

Maxime Veillette et Manon Boissonneault, Dany Flanders, Rose-Marie Woel et Linda Faille-Roy, Joan Dupuis (Natbank), Marcel Racicot et Manon Boissonneault (CCCF), Sylvie Gagné (Desjardins Bank), Patricia Chaput (Keyes Property Management), Christine Marchand-Manze (Galaxy Title), Martin Rivard (Rivard Insurance Agency)

Ils en étaient à leur 3e édition à proposer une occasion unique d’apprendre comment investir et réussir en Floride. Le CIIQ est le réseau le plus étendu au Québec qui présente des trucs, conseils, techniques et astuces qui permettent d’évoluer dans le monde de l’investissement immobilier.

Yvan et Nicolas ont fait découvrir aux participants les meilleurs endroits pour investir, la meilleure façon de faire des offres d’achat, de gérer son actif à distance, etc. Les participants ont été servis à souhait. La semaine s’est clôturée par un salon composé d’experts : chambre de commerce Canada-Floride, banques francophones, courtiers immobiliers, assurance, experts en closing (recherche de titres, réception de signatures), etc. Les participants sont repartis chargés à bloc, se disant plus avertis et possédant les stratégies nécessaires pour réussir.

Consolez-vous si vous avez manqué cette opportunité puisque la semaine de formations se répétera l’an prochain aux mêmes dates et au même endroit. Consultez leur site web afin d’en savoir davantage au www.clubImmobilier.ca

Maxime Veillette, Yvan Cournoyer, Nicolas Lapointe, Manon Boissonneault, Réussir en Floride Du 9 au 13 décembre 2019