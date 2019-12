Décès de la chanteuse Hélène Johnson à Hollywood en Floride

Send an email

C’est avec émotion et une grande tristesse que la communauté francophone de Floride a appris le décès de la chanteuse québécoise Hélène Johnson le 7 décembre dernier à son domicile de Hollywood en Floride. Elle était très connue et appréciée en Floride où elle chantait et enchantait durant chaque saison…

Le Courrier de Floride s’associe à la peine de sa famille et de ses proches.

