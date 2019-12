Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+ et Amazon Prime aux USA en Janvier 2020

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon et Netflix pour ce mois de Janvier 2020 aux Etats-Unis.

Pour nos articles sur les nouveaux films aux USA et tout le calendrier des sorties en Floride), regardez notre rubrique agenda : tout y est !

APPLE TV+

Le 17 janvier :

Little America (série)

Des épisodes de 30 minutes sur différents types d’immigrants aux Etats-Unis ; ce n’est pas l’histoire de ceux qui sont devenus des stars, mais celle des autres, ces anonymes qui méritent d’être connus.

AMAZON PRIME ORIGINALS

Le 10 janvier :

Treadstone (saison 1)

« Treadstone », c’est le nom du programme de formation pour devenir un tueur qu’avait suivi Jason Bourne. Cette série « spin-off » est sans Matt Damon, mais avec Jeremy Irvine dans le rôle principal.

Star Trek: Picard (série)

Le 24 janvier :

L’histoire : Le capitaine Picard se fait surgeler. Bon ça aura peut-être fait rire nos lecteurs français (là-bas Picard est une marque de surgelés). Le saviez-vous : dans la série, Jean-Luc Picard est bel et bien français, né le 13 July 2305 de Maurice et Yvette Picard à La Barre en Haute-Saone. Cette série a été diffusée sur CBS et elle arrive sur Amazon en janvier 2020.

NETFLIX ORIGINALS

Le 3 janvier :

Anne with an E (saison 3)

Troisième et dernière saison pour cette série canadienne, malgré son succès basé sur le roman « Anne of Green Gables » publié en 1908 par Lucy Maud Montgomery, et racontant l’histoire d’Anne, une ado orpheline à la fin du XIXe siècle.

Le 10 janvier :

AJ and the Queen (saison 1)

Ruby Red est une dragqueen qui voyage aux USA dans les années 1990 avec un enfant orphelin. C’est avec RuPaul, la plus célèbre queen du pays.

Le 17 janvier :

A Fall From Grace (film)

Lorsqu’une femme respectueuse des lois est inculpée pour le meurtre de son mari, son avocat se rend vite compte qu’un complot plus important pourrait être à l’œuvre.

Le 17 janvier :

Ares (Season 1)

Voici la première production Netflix en Hollande.

Rosa et Jacob, meilleurs amis, s’adonnent à une vie facile. Ils sont membres d’une société secrète étudiante au cœur d’Amsterdam. Mais lentement, ils commencent à réaliser qu’ils sont entrés dans un endroit démoniaque, construit sur des secrets du passé des Pays-Bas… un endroit où le vrai pouvoir se paye à un prix terrible.