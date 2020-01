Homestead et ses parcs (Everglades et Biscayne) en visite gratuite en trolley durant les week-ends d’hiver!

Voici une très bonne initiative, et ça vaut même le coup de rester plusieurs jours à Homestead : la municipalité invite ceux qui le désirent, tous les week-ends durant l’hiver, à une découverte en trolley de la ville et de ses deux parcs nationaux, merveilles naturelles qu’on ne présente plus : Les Everglades et Biscayne.

Ainsi, du 4 janvier au 12 avril 2020, les trolleys vous permettront de vous arrêter dans les parcs aussi longtemps que vous le désirez ! Le départ se fait depuis le Losner Park, dans le centre ville de Homestead. Tout est gratuit : le parking, le trolley, le guide et l’entrée des parcs, et même le Old Town Hall Museum de Homestead ou la jolie plage de Bayfront Park ! Les guides sont des « National Park Rangers » ou des volontaires. Regardez les horaires sur le site internet, mais il y a par exemple 4 départs de trolley vers le parc des Everglades (entre 9h et 17h) , donc suffisamment pour bien profiter des étapes sur place, aussi bien les sentiers des Everglades que les mini-croisières (payantes) sur les îles Keys du Biscayne National Park (Boca Chita Key est la plus connue). Il s’agit donc d’une TRES BONNE initiative ! D’autant qu’il y a bien d’autres choses à visiter à Homestead (voir notre guide internet) comme les fermes de Redland. Et les Florida Keys ne sont qu’à 20mn (Key Largo). A noter que les parcs nationaux ne sont gratuits QUE en trolley (pas pour les voitures).

Losner Park 104 N. Krome Ave – Homestead, FL 33034 Le bus N°38 va de Miami à Losner Park. Infos au : (305) 224-4457 www.cityofhomestead.com/357/Trolley-to-the-National-Parks

