Super Bowl le 2 février à Miami : voici le programme du match, des fêtes et des spectacles

Voici la 54e édition (« LIV » en chiffres romains) (les gladiateurs qui se respectent comptent en chiffres romains) du Super Bowl : le plus grand événement annuel aux Etats-Unis qui débarque à Miami ce 2 février 2020 ! Le Super Bowl opposera à 18h30 les deux finalistes du championnat professionnel de football américain (vainqueurs des deux demi-finales de janvier) et qui se disputeront ainsi le trophée Vince Lombardi.

Ce sera la onzième finale jouée en Floride du sud, et, comme en 2011, ce sera au Hard Rock Stadium de Miami Gardens que ça se passera, stade de 80000 places où se déroulent habituellement les matchs des Dolphins de Miami, ou encore l’open de Tennis de la ville. D’ailleurs, l’an prochain le Super Bowl sera aussi en Floride : le 7 février 2021 à Tampa !

Si vous n’avez pas de billets (il en reste à partir de 4250$), vous pourrez voir le match en direct à la télévision sur Fox.

Shakira et J.Lo animeront la mi-temps

Il va y avoir le feu au centre du Hard Rock Stadium, avec deux superstars latinas qui vont se partager l’affiche du célèbre « half time » de ce Super Bowl : la chanteuse colombienne Shakira Ripoll et la new-yorkaise (d’origine portoricaine) Jennifer Lopez. Elles ne sont ni l’une ni l’autre de Floride, mais elles sont bien évidemment vénérées dans la communauté cubaine qui est majoritaire à Miami.

www.nfl.com/super-bowl

Hard Rock Stadium : 347 Don Shula Drive, Miami, FL 33056

Le Super Bowl… en dehors du stade

Comme pour chaque Super Bowl, ce sera le bazar à Miami (et au sud de Broward), sur terre mais aussi sur mer (en tout cas s’il fait beau, il faut s’attendre à des gigantesques regroupements de bateaux pour faire la fête sur les bancs de sables comme ceux de Haulover ou de Key Biscayne). Attention aux bouchons, et aux mutants au milieu de la route (conducteurs ivres, rodéos de motos…), mais aussi aux sollicitations (illégales et surveillées) des prostituées qui sont toujours plus nombreuses en cas de Super Bowl.

Soirée d’ouverture du Super Bowl LIV

– Le 27 janvier les équipes seront présentées à la presse et au public lors de « l’opening night » qui se déroule dans un autre stade : à 17h au Marlins Park de Miami, pour le coup d’envoi des festivités.

www.nfl.com/super-bowl/event-info/details/overview/super-bowl-opening-night-powered-by-bolt-24/7d2cf418-64e0-4f7e-9a8a-f74642749212

Super Bowl Live

Du 25 janvier au 1er février (sauf le 29) il y aura des fêtes gratuites et de multiples animations et stands, le tout organisé au Bayfront park, dans le centre de Miami, avec des acrobaties sur l’eau (jet ski..), des concerts et des parades géantes en soirée les 31 janvier et 1er février, suivies de feux d’artifices (les mêmes jours).

www.miasbliv.com

Super Bowl Experience

La National Football League (NFL) organise cette « expérience » avec des stands et des expos, au Convention Center de Miami Beach, dru 25 janvier au 1er février.

www.nfl.com/super-bowl/event-info/details/overview/super-bowl-experience-driven-by-genesis/5da4f0da-418a-4da8-8654-8f6c43118344

Concerts et fêtes :

– 30 janvier à l’AAA : concert de DJ Khaled « and Friends » et DaBaby.

www.superbowlmusicfest.com

– 31 janvier à l’AAA : concert de Guns N’ Roses.

www.superbowlmusicfest.com

– 31 janvier : Shaq’s Fun House à Mana Wynwood : 5000 personnes attendues entre 21h et 2h du matin à la fête organisée par l’ex-gloire du Heat, Shaquille O’Neal avec également la présence du chanteur Pitbull. www.shaqsfunhouse.com.

– 31 janvier et 1er février : Viewtopia, une fête durant 14 heures (!!!) au Marlins Park de Miami, avec entre autres la rageuse Cardi B, Chris Brown, Migos, DaBaby et bien d’autres.

www.mlb.com/marlins/ballpark/events/vewtopia

– 1er février à l’AAA : concert de Moroon 5.

www.superbowlmusicfest.com

– 1er février : Lady Gaga à 20h30 pour une fête « Super Saturday Night » au Meridian at Island Gardens, 888 MacArthur Cswy à Miami. www.att.com/tv/supersaturdaynight/

– 1er février : fête “Havana Nights” sous une tente géante (40 000 places) sur Virginia Key, avec The Chainsmokers et Rick Ross.

www.maximsb2020.com

– 1er février : Gronk Beach music festival organisé par l’ex joueur Rob Gronkowski au North Beach Bandshell de Miami Beach https://gronkbeach.com/