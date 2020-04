Miami : voici le programme des concerts Musimelange 2020 !

C’est parti pour une nouvelle saison de Musimelange, les magnifiques soirées musicales de Miami organisées par l’équipe de la violoniste française Anne Chicheportiche.

Musimelange marie des mets et vins d’excellence avec d’incroyables concerts de musique de chambre : on se croirait dans un salon parisien… mais c’est bien à Miami, et plus précisément au M. Building, dans le quartier de Wynwood, que ça se passe.

Et le plus incroyable, c’est que ces soirées très appréciées des connaisseurs ne sont qu’à 60$ (ou 70$ à la porte) (et 230$ pour l’ensemble des quatre soirées).

The M Building

194 NW 30th st – Miami, FL 33127

www.musimelange.com

– 27 janvier : Soirée « Diamonds are… »

Avec le pianiste russe Konstantin Soukhovetski, Anne Chicheportiche au violon et Ashley Garritson au violoncelle.

www.musimelange.com/2682/

– 24 février : Melodies with Susana

Et ce sera avec la chanteuse Susana Behar célèbre pour ses mélodies cubaines et séfarades.

www.susanabehar.com

– 9 mars : Soirée Flourished

avec le contre-ténor Reginald Mobley et la mezzo-soprano Amanda Crider, accompagnés par Joe Monticello, Claudio Jaffe, Anne Chicheportiche et Brandon Acker.

www.reginaldmobley.com

www.amandacrider.com

Reginald Mobley Amanda Crider

– 6 avril : soirée Tutti

Concert de cloture avec les musiciens de Musimelange et leurs amis.

PUBLICITE :