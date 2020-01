“Parcours de Femmes” : une initiative de mentorat proposée par l’Alliance Française Miami Metro

Send an email

L’Alliance française de Miami métro communique sur le cycle passionnant de réunions qu’elle a mis en place :

« La Femme Passionnée », tel a été le thème de la seconde de notre série de 4 rencontres proposées à un public varié : des membres de l’AFMM, des membres des Associations Françaises avec l’appui du Consulat General de France et des Services Culturels, et surtout des lycéennes (et lycéens) auxquels s’adresse ce cycle de conférences, ont répondu à notre invitation le 6 janvier 2020.

Notre invitée était Philippine Courtiere, Parfumeur chez Firmenich depuis plus de onze ans. Tout comme notre « Femme Combattante », son métier ne se décline pas au féminin.

Nous n’avons pas résisté à lui faire raconter les souvenirs qu’elle a de son grand-père, Jacques Rouet, partenaire financier de Christian Dior à ses débuts en 1947, et qui resta bien après la mort du couturier aux rênes de la Maison Dior, en engageant son « héritier spirituel » Yves Saint Laurent.

Mais c’est l’histoire de Philippine que nous voulions entendre. Au cours de l’entretien elle nous a séduits en nous racontant les différents virages qu’a pris son « parcours de Femme », de ses études de Droit à la chimie de la parfumerie, les mentors qui l’ont poussée à poursuivre une vocation qui s’est révélée tardive (contre la volonté de ses parents qui voulaient qu’elle poursuive la voie juridique), et les senteurs qui l’inspirent (y compris les odeurs de cuisine de Miami !).

Lorsque les premières mains de nos invites se sont levées, nous sommes entres dans le vif du sujet : Faut-il avoir un don pour etre un « nez » ? Vous entrainez-vous ? Comment fabrique-t-on un parfum ? Les ingrédients sont-ils naturels ? Qu’est-ce-qui fait qu’un parfum dure dans le temps et que d’autres soient éphémères ou un échec ? Est-il plus difficile de créer un masculin ou un féminin ? Et d’ailleurs qu’est-ce qui les différencie ? Pourquoi un parfum est-il si cher ? Comment travaillez-vous avec les marques ?

Nous sommes tous repartis avec une nouvelle idée de nos capacités olfactives, que nous utiliserons surement lorsque nous choisirons notre prochain parfum.

Dominique Bona, de l’Académie Française, nous a fait le plaisir d’être parmi nous.

Nous gardons le secret de notre troisième rencontre. Un « parcours de femme » qui montrera aux jeunes filles qu’aucun métier ne leur est interdit.



