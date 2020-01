Le Québec pleure Maman Dion, décédée à l’âge de 92 ans

Thérèse Dion, née Thérèse Tanguay le 20 mars 1927, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 92 ans. Connue sous le nom affectif de « Maman Dion », elle fut la mère de 14 enfants, dont les chanteuses Céline Dion et Claudette Dion. D’origine modeste, Thérèse était un exemple de femme forte. « Elle portait la puissance des femmes de son époque« , a déclaré Denise Bombardier sur TVA Nouvelles.

C’est elle qui composa avec son fils Jacques le premier succès de Céline « Ce n’était qu’un rêve », dont l’enregistrement avait été envoyé à René Angélil, qui allait devenir l’impresario de Céline, puis son mari. En plus d’être une mère de famille nombreuse, elle fut aussi chef d’entreprise, lançant sa marque de pâtés « Maman Dion » en 1990, et participant à des émissions de télévision. Maman Dion avait également lancé sa fondation afin de venir en aide aux personnes dans le besoin… Voici une vie bien résumée par rapport à ce qu’a réellement vécu Thérèse Dion, mais qui suffit à souligner pourquoi le Québec l’aimait.

Maman, nous t’aimons tellement…

Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. // Maman, we love you so much… We dedicate tonight’s show to you and I’ll sing to you with all my heart. Love, Céline xx…

📸 : Richard Gauthier pic.twitter.com/5kQDL1ILbs

— Celine Dion (@celinedion) 17 janvier 2020