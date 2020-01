Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+ et Amazon Prime aux USA en Février 2020

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon et Netflix pour ce mois de Février 2020 aux Etats-Unis.

Pour nos articles sur les nouveaux films aux USA et tout le calendrier des sorties en Floride), regardez notre rubrique agenda : tout y est !

APPLE TV+

Le 7 février :

Mythic Quest : Raven’s Banquet

Derrière le plus grand jeu vidéo de tous les temps, il y a une équipe. Et les plus grandes batailles ne sont pas dans le jeu… mais au sein de ce bureau de conception.

www.tv.apple.com/us/show/mythic-quest-ravens-banquet/umc.cmc.1nfdfd5zlk05fo1bwwetzldy3

Le 14 février :

Visible

Une docusérie en cinq parties afin « d’explorer l’histoire du mouvement LGBTQ américain ».

www.tv.apple.com/us/show/visible-out-on-television/umc.cmc.1zkna505r4jre6fh7mjcncio0

AMAZON PRIME

Le 17 février :

Outlander (saison 5)

Claire (Caitriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan) tentent de se construire une vie ensemble dans l’Amérique pré-révolutionnaire.

Le 21 février :

Hunters (saison 1)

Cette nouvelle série dramatique suit un groupe de chasseurs de nazis dans le New-York City de 1977, connus sous le nom « Les Chasseurs » (Hunters) et qui ont découvert que des nazis de très hauts rangs prévoient de bâtir de « Quatrième Reich » aux Etats-Unis.

C’est avec Al Pacino, qui a joué dans tellement de navets qu’on en finirait presque par oublier qu’au siècle précédent il fut un grand comédien. Cela ne préjuge en rien de la qualité de la série, mais bon… des nazis à New-York… Amazon aurait pu se renouveler depuis « The Man in The High Castle » (qui était déjà une série experte en croix gammées).

NETFLIX ORIGINALS

Le 7 février :

Locke & Key (Saison 1)

Encore une série très attendue, notamment par les fans de la bande-dessinée : ça raconte l’histoire de trois frères et sœurs qui rejoignent la maison de famille après la mort brutale de leur père, pour y découvrir que des clés déverrouillant des pouvoirs et forces.

Le 12 février :

To All the Boys: P.S. I Still Love You (film)

Le premier film avec Noah Centineo et Lana Condor avaient explosé les compteurs : Netflix lui a donc consacré un sequel.

Le 13 février

Narcos: Mexico (Saison 2)

La série avait débuté de manière magistrale en Colombie au côté de Pablo Escobar, mais son atterrissage au Mexique était complètement raté. En voici quand même la suite !

Le 14 février :

Isi & Ossi (film)

Dans cette comédie allemande, la fille d’un milliardaire doit s’allier avec un boxeur vivant avec sa mère, afin que tous deux puissent tirer parti de cette alliance.

Le 14 février :

Cable Girls (Saison 5 – Part 1)

La désormais célèbre série espagnole touche à sa fin, qui sera en deux parties, la deuxième étant prévue pour la fin de l’année.

Fin février :

Better Call Saul (Saison 5)

A partir de la fin du mois de février, Netflix va chaque semaine publier un épisode de la cinquième saison de « Better Call Saul ». On y découvrira comment l’avocat tordu Jimmy McGill devient progressivement « Saul », l’avocat maffieux (et hilarant) de « l’autre série » (Breaking Bad). Les fans seront contents d’apprendre qu’il y aura une sixième (et dernière saison) l’an prochain. Jusqu’à maintenant… on en redemande. Pourvu qu’ils ne « sautent pas le requin » comme on dit aux Etats-Unis, parce que le Breaking Bad « El Camino » de l’an passé était extrêmement mauvais !

La 27 février :

Followers (Saison 1)



Une actrice débutante devient une superstar. Cette nouvelle série semble focalisée sur les nouvelles technologies et en particulier les réseaux sociaux, avec peut-être une petite touche de « Black Mirror »… à la sauce japonaise, puisque ce sera la première superproduction d’une série pour Netflix au « Pays du soleil levant » !

Le 28 février :

All the Bright Places (film)

Basé sur le roman du même nom, ça raconte l’histoire d’amour de deux ados, Violet and Theodore, et c’est avec Elle Fanning et Justice Smith.

Le 24 février :

Queen Sono (Saison 1)

Après le Japon, voici la première série Netflix produite sur… le continent africain ! Et en l’occurence il s’agit d’une série créée par Kagiso Lediga en Afrique du Sud. C’est donc un événement, et il s’agit d’un drame criminel qui suit l’agent secret Queen Sono (Pearl Thusi).

