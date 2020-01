Floride : La soirée de gala des Diplomates revient en mars !

Revoici l’une des soirées francophones les plus sympathiques (et utiles) de l’hiver ! En 2018 et 2019, l’association Les Diplomates n’avait pas organisé sa traditionnelle soirée de gala, faute d’endroit pour le faire. Ce que tout le monde regrettait, puisqu’il y avait près de 500 personnes présentes lors de la dernière édition.

En 2020 le concept reste le même : il s’agit d’un souper-spectacle avec une soirée musicale durant laquelle vous verrez des artistes francophones bien connus en Floride, le tout sous la houlette de Brigitte Leblanc qui coordonne cette partie artistique. « Le thème de cette année sera « Une soirée d’amour et d’espoir ». Les bénéfices de la soirée sont toujours au profit de Hope South Florida, association qui vient en aide aux sans domiciles dans le comté de Broward, et ce de manière très efficace« , explique Diane Ledoux, présidente des Diplomates.

Il y aura aussi encan silencieux, tirages de cadeaux, et surtout cette ambiance que tout le monde regrettait !

La soirée – organisée en partenariat avec Canam Golf – est ouverte à tous (y compris les hommes) : vous y passerez un bon moment, vous aiderez une bonne cause et si vous ne connaissez personne… n’hésitez pas : c’est l’occasion !

SOIREE D’AMOUR ET D’ESPOIR DES DIPLOMATES :

Vendredi 6 mars à 18h

Prix : 55$ (cocktail et dîner).

Tenue de cocktail.

Woodlands Golf & Country Club

4600 Woodlands Blvd – Tamarac, FL 33319

Réservations auprès de Canam Golf : +1 866 465 3155 ou reservation@canamgolf.com

Informations auprès de Hélène : 954 998 4168 heleneb26@hotmail.com

www.lesdiplomatesfl.com

www.hopesouthflorida.org

Photos du gala 2017 :

