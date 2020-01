Alerte aux vents frigorifiques en Floride (qui seront ressentis y compris dans le sud) !

Le National Weather Service a lancé une alerte pour des températures peu communes qui vont s’abattre sur la Floride ce mardi soir : un bon zéro degré celsius (30°F) est attendu à Jacksonville (nord-est) ce mardi soir, mais avec des températures ressenties qui seront même un peu plus fraiches !

Et y compris dans la zone sud-est (Miami/Lauderdale/Palm Beach) il va falloir ranger les pantalons courts et les gougounes* ça va être frisquet : les vents pourront être ressentis à -6° Celsius cette nuit et mercredi matin. Il pourrait en conséquence y avoir des phénomènes surprenants, comme par exemple du verglas (et rappelons que les iguanes perdent l’équilibre et tombent des arbres et des toits dès +6°C).

Attention à Orlando de nombreuses attractions sont déjà fermées, comme les parcs aquatiques par exemple.

Il n’y a pas d’avertissement pour Key West, mais là aussi ça va descendre avec des températures ressenties qui seront proches de 0°C.

Le retour à la normale devrait arriver jeudi pour le sud de la Floride avec des températures comprises entre 18°C et 24°C.

*Gougounes : très joli mot québécois pour désigner les tongs (flips-flops).



– Voir l’alerte (en anglais) du NWS

Une autre alerte du NWS un peu spéciale :



